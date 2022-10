Tuż przed północą w środę rozpoczęły się w Kijowie wyłączenia prądu spowodowane rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną, poinformowało Ukrenergo, donosi Ukrinform.Władze w Moskwie wprowadziły stan wojenny w obwodach donieckim, ługańskim, zaporoskim i chersońskim, które 30 września Kreml uznał za część terytorium Rosji. Najważniejsze informacje z 239. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z czwartku 20.10.2022 roku.

07:43

Eksplozje w Mikołajowie.

07:26

ISW: Siły rosyjskie ustalają warunki informacyjne do przeprowadzenia ataku pod fałszywą flagą na Elektrownię Wodną Kachowka (HPP); rosyjskie wojsko może sądzić, że przerwanie tamy może im umożliwić bezpieczny odwrót z prawego brzegu Dniepru.

06:51

Rosyjski pocisk manewrujący Kh-101 został przechwycony w pobliżu elektrowni CHPP-6 na północ od Kijowa

06:40

W Mikołajowie eksplozja zniszczyła sowiecki pomnik "Żołnierzy Prawa i Porządku", znany również jako "Pomnik czekistów"- podają lokalne władze.

06:37

Jednostki Ukraińskich Sił Zbrojnych odparły ataki Rosjan w rejonie Biłohorówki w obwodzie ługańskim; Bachmut, Bachmutske, Kliszcziówka, Krasnohorówka, Nowomychajłówka, Newelske, Opytne i Marinka.

05:44

Rosja grozi weryfikacją swojej współpracy z ONZ, jeśli organizacja spróbuje zbadać drony zestrzelone nad Ukrainą. Zapowiedział Dmitrij Polyanskiy, zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ.

05:33

Bachmut w regionie donieckim.

05:31

Rząd USA ogłosił w czwartek sankcje przeciwko dwóm zagranicznym firmom, które kupowały od Stanów Zjednoczonych sprzęt elektroniczny podwójnego zastosowania i potajemnie wysyłały go do Rosji, informuje Ukrinform.



Ukarane zostały spółki Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), zarejestrowana w Hamburgu oraz Opus Energy Trading LLC, z Dubaju, a także ich właściciel, obywatel Federacji Rosyjskiej, Jurij Orechow.

05:16

Ministerstwo Obrony Hiszpanii wysyła na Ukrainę generatory prądu w związku z ostatnimi atakami wojsk rosyjskich na jej infrastrukturę energetyczną , co utrudniło dostawy energii elektrycznej dla obywateli, poinformowała w czwartek służba prasowa ministerstwa.



Hiszpania przekazuje cztery generatorach o mocy 400 kilowatów i jeden o mocy 150 kilowatów, przygotowane przez Siły Powietrzne i Kosmiczne,poinformowało ministerstwo.

05:03

Przerwa w dostawie prądu potrwa do 4 godzin dziennie dla każdego klienta, informuje Ukrenergo, nie wyklucza jednak, że czterogodzinne przerwy mogą pojawiać się częściej, np. dwa razy podczas dnia, od 8 do 12-tej i od 20-tej do północy.



Władze Kijowa apelują do mieszkańców o oszczędzanie energii elektrycznej - włączania po kolei urządzeń energochłonnych, jak największego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach od 17:00 do 23:00. Firmy proszone są o ograniczenie oświetlenia zewnętrznego biur, restauracji i centrów handlowych.