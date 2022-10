Rosja przerzuciła z Syrii na Ukrainę około 1200-1600 żołnierzy, a także systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe S-300. Jak pisze „New York Times”, ten ruch może doprowadzić do zmiany stanowiska Izraela w kwestii pomocy wojskowej dla Kijowa. Tel Awiw obawiał się dotąd ataków w Syrii przy użyciu S-300.

Decyzja Moskwy usuwa jedno z głównych ograniczeń izraelskich działań militarnych na terytorium Syrii - poinformował "NYT" za dwoma wysokimi rangą zachodnimi dyplomatami pracującymi na Bliskim Wschodzie oraz izraelskim urzędnikiem zajmującym się kwestiami bezpieczeństwa.

"Chociaż kontrola nad S-300 nigdy nie została przekazana (przez Rosję) syryjskiemu rządowi, ryzyko, że (ten system) może zostać użyty przeciwko izraelskim samolotom, było głównym powodem, dla którego Izrael odrzucał (dotąd) ukraińskie prośby o dostawy sprzętu wojskowego" - czytamy na łamach dziennika.

Dotychczasowe stanowisko Izraela

Jak oznajmił izraelski oficjel, cytowany przez "NYT", kilku rosyjskich dowódców zostało niedawno przesuniętych z Syrii na Ukrainę, a kierownictwo wojskowe w Moskwie w coraz mniejszym stopniu angażuje się w bieżące zarządzanie operacjami w Syrii, w tym w koordynację działań militarnych z Tel Awiwem.



Nie sprzedajemy i nie sprzedamy Ukrainie żadnego uzbrojenia, ograniczamy się do pomocy medycznej i humanitarnej dla tego kraju, co zamierzamy kontynuować - oświadczył w środę minister obrony Izraela Beni Ganc , cytowany przez dziennik "Haarec". Dzień wcześniej władze Ukrainy zwróciły się do Izraela o pomoc wojskową.



Izraelski minister ds. diaspory Nachman Szaj w niedzielę zaapelował o przekazanie Kijowowi broni w związku z informacją o dostawach irańskich rakiet balistycznych dla Rosji. "Dzisiaj poinformowano, że Iran przekazuje pociski balistyczne Rosji. Nie ma wątpliwości, jakie stanowisko powinien zająć Izrael w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również od nas pomoc militarną, taką jak ta, której udzielają jej USA i państwa NATO" - napisał Szaj na Twitterze.



Od 2011 roku w Syrii trwa wojna domowa, a od 2015 roku rosyjskie siły są bezpośrednio zaangażowane w ten konflikt po stronie reżimu prezydenta Baszara el-Asada. Syryjskie władze otwarcie popierają działania Kremla na arenie międzynarodowej, w tym inwazję na Ukrainę.



Izrael tłumaczy swoją obecność militarną w Syrii dążeniem do powstrzymywania wpływów Iranu w tym państwie.