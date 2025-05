Pierwszym oficjalnym punktem wizyty europejskich przywódców było zapalenie zniczy na Majdanie Niepodległości w Kijowie.



Uroczystość na Majdanie Niepodległości uświetniła kompania reprezentacyjna Sił Zbrojnych Ukrainy wraz z orkiestrą wojskową.



Ze względów bezpieczeństwa całe centrum Kijowa zostało zamknięte.



Majdan Niepodległości to główny plac ukraińskiej stolicy, na którym odbywały się ukraińskie rewolucje: pomarańczowa (2004-05) i godności, znana jako Euromajdan (2013-14).

Macron: Odpowiedź musi być zbiorowa

Emmanuel Macron w trakcie wizyty napisał na portalu X, że Europa wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi zwiększy presję na Rosję, jeśli będzie starała się blokować zawieszenie broni w wojnie przeciwko Ukrainie.



"Jeśli Moskwa będzie nadal blokować (porozumienie pokojowe), Europa zwiększy na nią presję w ścisłej koordynacji z USA" - oświadczył Macron. "Z zadowoleniem przyjmujemy wezwanie prezydenta (USA Donalda) Trumpa do podjęcia tego kroku. Nasza jedność jest naszą siłą" - dodał polityk.



"W obliczu agresji Rosji nasza odpowiedź musi być zbiorowa" - zadeklarował Macron.



Przywódca Francji przypomniał, że Kijów już 11 marca zaakceptował propozycję "całkowitego i bezwarunkowego" zawieszenia broni, natomiast Kreml "waha się, stawia warunki, kupuje czas i kontynuuje swoją wojnę".



"Pokój będzie musiał gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy. Nad tym pracowaliśmy na spotkaniach w Paryżu, Londynie i pracujemy dziś w Kijowie" - podkreślił Macron.

Koalicja chętnych

"Koalicja chętnych" powstała 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa - głównie europejskie, a także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. W skład koalicji nie weszły m.in. USA, niektóre państwa bałkańskie, Węgry oraz Słowacja.



"Koalicja chętnych" umożliwia członkom NATO wspólne działania poza formalną strukturą Sojuszu, co pozwala uniknąć potencjalnego weta państw, które nie chcą angażować się w przedsięwzięcia militarne na rzecz Ukrainy.