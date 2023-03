Orlando Bloom przebywał z wizytą na Ukrainie jako Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Spotkał się z dziećmi w Kijowie oraz prezydentem Zełenskim.

Brytyjski aktor Orlando Bloom / Kento Nara/Geisler-Fotopress / PAP/DPA

Brytyjski aktor Orlando Bloom odwiedził, jako Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Ukrainę. To była jego kolejna wizyta w tym kraju. Był na Ukrainie już w 2016 roku. Jak powiedział, nigdy by wtedy nie przypuszczał, że przez Ukrainę przejdzie pełnoskalowa wojna.

"Dzisiaj miałem szczęście słuchać śmiechu dzieci w centrum UNICEF-u Spilno, bezpieczne, ciepłe i opiekuńcze centrum, dające dzieciom przestrzeń do zabawy, nauki i wsparcie psychologiczne" - napisał aktor na Instagramie.

Wyjaśniał dalej, że "spilno" znaczy po ukraińsku "razem" oraz że takich ośrodków jest ponad 180.

"To, które odwiedziłem, dla bezpieczeństwa jest zbudowane głęboko pod ziemią, w metrze" - relacjonował. Dodał, że do tego centrum rodzice mogą przyprowadzić dzieci na kilka godzin, tam mają one towarzystwo swoich rówieśników i "mogą być dziećmi", bawić się, rysować, grać w gry.

Instagram Post

Instagram Post

Orlando Bloom spotkał się w Kijowie także z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Dziękuję za wizytę. To ważne przesłanie. To dla nas bardzo ważne, żeby świat dowiedział się, co dzieje się na Ukrainie w czasie wojny. I oczywiście, dziękuję za pana pomoc skierowaną dla dzieci - mówił przywódca Ukrainy, witając gwiazdora takich hitów jak "Piraci z Karaibów" i "Władca pierścienia".