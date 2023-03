Do sieci wyciekły fragmenty kodu źródłowego Twittera - poinformował amerykański dziennik "New York Times". Serwis społecznościowy należący do miliardera Elona Muska szuka informacji na temat osoby odpowiedzialnej za wyciek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak donosi "New York Times", "różne fragmenty" kodu źródłowego Twittera zostały opublikowane na należącym do Microsoftu Githubie, platformie przeznaczonej do projektów programistycznych. Dane w serwisie opublikował użytkownik o nazwie "FreeSpeechEnthusiast" (ang. miłośnik wolności słowa - przyp. red.). W piątek Github przekazał, że na prośbę Twittera usunął kod źródłowy. Twitter zwrócił się ponadto do Sądu Okręgowego w północnej Kalifornii o nakazanie Githubowi przedstawienia "wszystkich informacji identyfikacyjnych" dotyczących użytkownika o nazwie "FreeSpeechEnthusiast". Github, poproszony przez dziennikarzy agencji Reutera o komentarz, czy dostarczył Twitterowi takie informacje, na razie nie odpowiedział. Nie poinformował również, jak długo kod źródłowy Twittera był publicznie dostępny. Twitter na razie nie odniósł się do sprawy w oficjalnym komunikacie. Musk ujawni działanie ważnej funkcji Wyciek wyciekiem, ale Elon Musk w połowie marca zapowiedział, że końcem miesiąca i tak zamierza opublikować kody źródłowe algorytmu rekomendującego tweety. Właściciel serwisu społecznościowego skomentował tę decyzję, twierdząc, że algorytm jest bardzo złożony i nawet wewnętrznie nie jest w pełni zrozumiały. Udostępnienie części kodu źródłowego może sprawić, że użytkownicy znajdą w nim wiele błędów, a naniesione poprawki znacznie go usprawnią. Musk uważa, że udostępnienie kodu źródłowego będzie na początku niezwykle "krępujące", ale - jego zdaniem - powinno podnieść jakość rekomendacji tweetów. Zobacz również: Przychody Twittera spadły w grudniu o 40 procent