Minister obrony USA Lloyd Austin poprowadził drugie spotkanie międzynarodowej grupy kontaktowej koordynującej pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. Austin poinformował, że około 20 krajów zadeklarowało nowe pakiety wsparcia wojskowego dla Kijowa.

Szef Pentagonu: Około 20 krajów zadeklarowało nowe pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Spotkanie online było kontynuacją prac grupy zawiązanej miesiąc wcześniej w Ramstein w Niemczech. Uczestniczyli w nim ministrowie obrony 47 krajów, w tym szef resortu obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.



Austin przypomniał, że po spotkaniu w Ramstein broń Ukrainie dostarczyły m.in. Australia, Kanada, Wielka Brytania. W poniedziałek do konferencji online dołączyły nowe kraje, które nie brały udziały w pierwszym spotkaniu grupy, w tym Austria, Bośnia-Hercegowina, Kolumbia, Irlandia i Kosowo.



Wśród państw, które zadeklarowały nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy Austin wymienił Włochy, Danię, Grecję, Norwegię i Polskę. Dania dostarczy pociski przeciwokrętowe Harpoon i pociski rakietowe. Ponadto ministrowie obrony obiecali dostawy bardzo potrzebnej amunicji artyleryjskiej, systemów obrony wybrzeża, czołgów i innych pojazdów opancerzonych - powiedział Austin.



Szef Pentagonu dodał, że Kijów oczekuje na pociski dalekiego zasięgu, drony i kamizelki kuloodporne. Przed spotkaniem online Austin rozmawiał z Reznikowem na temat potrzeb Ukrainy dotyczących uzbrojenia.



Zwołam trzecie spotkanie grupy kontaktowej w przyszłym miesiącu, 15 czerwca w Brukseli, na marginesie spotkania ministrów obrony (krajów) NATO, którzy stawią się tam osobiście - poinformował szef Pentagonu.



26 kwietnia w Ramstein Austin zapowiedział, że międzynarodowa grupa kontaktowa będzie spotykała się co miesiąc, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. Jej zadaniem jest dialog i integracja wysiłków skoncentrowanych na wsparciu Kijowa.