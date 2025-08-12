Wiedzieliśmy, że do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem dojdzie na Alasce, teraz wiemy, gdzie dokładnie - w Anchorage. Informację tę przekazała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, dodając, że będzie to rozmowa w cztery oczy - tylko między przywódcami.

Nowe informacje w sprawie spotkania Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP / East News

W piątek rano prezydent Donald Trump uda się w podróż do Anchorage na Alasce, gdzie odbędzie się dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem - poinformowała podczas wtorkowego briefingu prasowego rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji będą rozmawiać na osobności. Dodała jednak, że wciąż dopracowywane są szczegóły logistyczne spotkania, jak też m.in. kwestie ewentualnej wspólnej lub samodzielnej konferencji prasowej po spotkaniu.

Ćwiczenie w słuchaniu

Szefowa biura prasowego amerykańskiego prezydenta stwierdziła, że choć możliwe jest, iż spotkanie zaowocuje propozycją układu, to gospodarz Białego Domu zamierza głównie wysłuchać to, co rosyjski przywódca ma do powiedzenia. To ćwiczenie w słuchaniu dla prezydenta. Spójrzcie, tylko jedna strona zaangażowana w tę wojnę będzie obecna, więc prezydent musi się tam udać i ponownie uzyskać głębsze i lepsze zrozumienie tego, jak możemy, miejmy nadzieję, doprowadzić tę wojnę do końca - powiedziała.

Odmówiła przy tym odpowiedzi, czy Donald Trump może wciąż odwołać spotkanie, jeśli zobaczy nasilenie rosyjskich ataków czy nową rosyjską ofensywę. Pytana zaś o kwestię ukraińskich dzieci wywiezionych z Ukrainy przez Rosję i oddawanych tam do adopcji, powiedziała, że "nie chce wyznaczać z podium czerwonych linii".

Prezydent zachęcał jednak Ukrainę i Rosję do bezpośrednich rozmów w kwestiach humanitarnych. Widzieliśmy postępy. W wyniku tych bezpośrednich rozmów doszło do wymiany jeńców wojennych między tymi dwoma krajami, a kwestia dzieci nadal budzi obawy, ale Rosja i Ukraina muszą wspólnie rozwiązać ten problem i do tego zachęca je prezydent - dodała.

Urzędnicy Białego Domu potwierdzili też, że w środę Donald Trump weźmie udział w telekonferencji przywódców europejskich i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zwołaną przez niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. W tej rozmowie online uczestniczyć będzie również premier Donald Tusk.



Anchorage - największe miasto Alaski

Anchorage, gdzie odbędzie się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, to największe miasto Alaski. Położone jest na południowym wybrzeżu półwyspu; mieszka tam niemal połowa z 740 tys. mieszkańców Alaski. Znajduje się tam baza lotnictwa Elmendorf, gdzie lądować będzie prezydencki Air Force One. Dokładne miejsce spotkania nie jest jeszcze znane.