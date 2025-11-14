Zmasowany atak na Kijów przeprowadziły w piątek w nocy wojska Rosji. Trafiono m.in. wiele budynków mieszkalnych. Są ofiary i ranni. Ukraińcy zaatakowali z kolei Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, gdzie znajduje się skład ropy naftowej.

Rosyjski atak na Kijów: są ofiary i zniszczenia. Ukraiński dron uderzył w skład ropy w Noworosyjsku

Wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy i dronowy na Kijów, w wyniku którego zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych; uszkodzone zostały budynki mieszkalne.

Alarm powietrzny ogłoszono w wielu miejscach Ukrainy z powodu startu rosyjskich myśliwców MiG-31K i licznych dronów, a w Kijowie doszło do pożarów w kilku dzielnicach.

Ukraińcy zaatakowali Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, gdzie uszkodzony został skład ropy i trzy mieszkania, jednak nie odnotowano ofiar wśród ludności cywilnej.

O ataku na ukraińską stolicę mówił m.in. jej mer Witalij Kliczko, którego cytuje Reuters.

Przekazał on, że w Kijowie rannych zostało 11 osób, w tym kobieta w ciąży. Cztery osoby trafiły do szpitala, jedna w stanie ciężkim. PAP podał, że atak spowodował śmierć dwóch osób.

Portal Hromadske wskazał, że w okolicy Kijowa rannych zostało kolejnych 6 osób, w tym siedmioletnie dziecko.

Gruzy powstałe w wyniku ostrzału i ogień uszkodziły rozsiane po całej stolicy wieżowce, szkołę, ośrodek medyczny i budynki administracji.

"Rosjanie atakują budynki mieszkalne. Jest wiele uszkodzonych wielopiętrowych budynków mieszkalnych, praktycznie w każdej dzielnicy" - napisał w aplikacji Telegram Tymur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej.

Kliczko dodał, że system ogrzewania w Kijowie uległ uszkodzeniu, a w jednym z rejonów doszło do przerw w dostawie prądu.

Atak Rosjan poprzedziło ogłoszenie alarmu powietrznego na szeroką skalę na terenie całej Ukrainy z powodu startu rosyjskich myśliwców MiG-31K - nośników pocisków Kindżał - oraz dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych.

Tuż po północy ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegły o ruchu szybkich celów w kierunku Kijowa. Wojsko poinformowało o wystrzeleniu pocisków balistycznych z obwodu briańskiego Federacji Rosyjskiej w kierunku stolicy Ukrainy.

Atak na Noworosyjsk

Ukraińcy zaatakowali z kolei Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.