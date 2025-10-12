"Rano Rosjanie ponownie zaatakowali naszą infrastrukturę energetyczną. Specjaliści rozpoczęli już naprawy i robią wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie. Ostateczny rozmiar szkód i termin przywrócenia zasilania nie zostały jeszcze określone" – napisał w niedzielę na Telegramie szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin. Cały rejon jest odcięty od prądu.

/ ED JONES/AFP/East News / East News

Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na infrastrukturę energetyczną w kilku regionach Ukrainy. Cały obwód doniecki został odcięty od prądu.

Uderzono też w obwód odeski, gdzie jedna osoba została ranna.

W ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie zaatakowali 59 razy miejscowości w obwodzie czernihowskim, w tym trafili elektrownię w rejonie nieżyńskim.

Ukraińskie wojsko zdołało zniszczyć 103 z 118 dronów użytych przez Rosję.

Wojska rosyjskie przeprowadziły w ciągu ostatniej doby ataki na infrastrukturę energetyczną w kilku regionach Ukrainy. W wyniku uderzeń od prądu został odcięty cały obwód doniecki. Rosjanie ostrzelali też infrastrukturę energetyczną i cywilną w obwodzie odeskim. W ataku w regionie została ranna jedna osoba.

"W nocy z soboty na niedzielę region został po raz kolejny zaatakowany dronami. Pomimo aktywnej pracy Sił Obrony Powietrznej, które zestrzeliły większość wrogich urządzeń, doszło do trafień w infrastrukturę cywilną i energetyczną" – podały władze tego regionu.

W ciągu ostatnich 24 godzin Rosja zaatakowała też 59 razy miejscowości w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy. Jeden z dronów uderzył w elektrownię we wchodzącym w skład obwodu rejonie nieżyńskim.

Armia Ukrainy zniszczyła 103 ze 118 dronów użytych przez Rosjan do ataków od sobotniego wieczora - podały ukraińskie Siły Zbrojne.