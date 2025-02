O piątej rano usłyszeliśmy eksplozje. Każdy był w domu. Z okna domu zobaczyłem, jak dym idzie w stronę Hostomela - mówił rozmówca RMF FM, tłumacząc, jak wyglądały pierwsze kroki lokalnych władz dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Prawie trzy lata po tamtych wydarzeniach most Romanowski pozostanie już memoriałem, nie będzie rozbierany. Tuż obok niego w błyskawicznym tempie wyrosła już jednak zupełnie nowa przeprawa. W samym miasteczku śladów inwazji też jest już niewiele, a to, jak usłyszał od mieszkańców Mateusz Chłystun, pomaga w zapomnieniu dramatu i powrocie do normalności.