Rosyjskie wojsko zestrzeliło swój własny śmigłowiec szturmowy typu Ka-52, który omyłkowo zaatakował rosyjskie pozycje w okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. Rosyjskie pociski trafiły w hotel w Bachmucie w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy, są zabici i ranni - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

Mieszkańcy Mariupola są zmuszani do pracy przy sprzątaniu gruzów

Rosyjskie pociski trafiły w hotel w Bachmucie w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy, są zabici i ranni - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Siły rosyjskie przeprowadziły też ataki rakietowe na Awdijiwkę i Toreck.

Rosyjskie wojsko zestrzeliło swój własny śmigłowiec szturmowy typu Ka-52, który omyłkowo zaatakował rosyjskie pozycje w okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Rosyjska gospodarka prawdopodobnie w tym roku ucierpi mniej z powodu międzynarodowych sankcji, niż tego oczekiwano - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Ukraina prowadzi konsultacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie przyznania jej kredytu w wysokości 15-20 mld dolarów, który powinien przyczynić się do odbudowy zniszczonej wojną gospodarki narodowej.

Badamy okoliczności wizyty w 2021 roku na anektowanym przez Rosję Krymie obecnej szefowej belgijskiej dyplomacji Hadji Lahbib - poinformował rzecznik MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko. Jak dodał, wówczas obecna minister była dziennikarką.

Przypomniał, że Kijów uznaje za nielegalny wjazd na anektowany w 2014 roku Krym z terytorium Rosji.

W ubiegłym tygodniu gazeta internetowa Ukrainska Prawda podała, że Lahbib, która od 15 lipca kieruje ministerstwem spraw zagranicznych Belgii, latem 2021 roku odwiedziła Krym. Pisała też wówczas w mediach społecznościowych, że pojechała "do Rosji".

Sąd UE oddalił wniosek RT France (Russia Today) o stwierdzenie nieważności przyjętych po wybuchu wojny na Ukrainie unijnych sankcji tymczasowo zakazujących tej stacji emisji treści na terenie UE.

Na poparcie swojej skargi RT France podniosła cztery zarzuty dotyczące, odpowiednio, naruszenia prawa do obrony, wolności wypowiedzi i informacji, prawa do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Kwestionuje również kompetencję UE do nakładania sankcji.

W okupowanym przez siły rosyjskie Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, przestano wydawać pomoc humanitarną, by zmusić mieszkańców do rozbierania gruzów - podała lojalna wobec władz w Kijowie mariupolska rada miejska.

Jak dodano, produkty spożywcze mogą teraz otrzymywać tylko dzieci. I to pod warunkiem, że pomoc humanitarna będzie. A zdajemy sobie sprawę, że oznacza to, iż czekać będzie można miesiącami. Tak wygląda "opieka" okupantów - napisano w komunikatorze Telegram.

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki pytany był m.in. o to, czy Polska podtrzymuje swoje wsparcie dla korytarza kolejowego służącego do eksportu zboża z Ukrainy.

Jesteśmy gotowi do pomocy w tym wywozie. To bardzo ważna kwestia, ponieważ brak tego wywozu może doprowadzić do ogromnych deficytów w dostępie do zboża, do pszenicy w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. A to z kolei może doprowadzić do głodu, do podwyższonej inflacji, do głębokiego kryzysu gospodarczego w tamtych państwach, państwach Północnej Afryki, a to z kolei może przełożyć się na bardzo wysoki poziom migracji do Europy, na duże napięcia na linii Europa - Afryka - powiedział Mateusz Morawiecki.

Dym unoszący się nad Adwijiwką.

Rosja zamierza wykorzystać wielkie wrześniowe manewry Wostok na wschodzie kraju, by przeprowadzić tajną mobilizację na wojnę z Ukrainą, a także podnieść poziom gotowości bojowej i uzupełnić straty poniesione na polu walki - ocenił ukraiński ekspert wojskowy Mychajło Samuś w rozmowie z portalem TSN.

Możliwe, że na te ćwiczenia zostanie wezwanych kilka tysięcy rezerwistów, którzy po przeszkoleniu udadzą się na front. Wydaje się prawdopodobne, że rosyjska armia będzie realizować (podczas manewrów) zadania określone na podstawie doświadczeń wyniesionych z Ukrainy - przewiduje Samuś.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow pokazał mapę z lat 80., z której korzystali rosyjscy wojskowi podczas działań zbrojnych na Ukrainie. "Technologie raszystów robią wrażenie" - ironizował.

"Tablety, smartfony, Google Maps? Nie, nie słyszeliśmy. Zdobyczna mapa wojskowa raszystów z lat 80. Technologie raszystów robią wrażenie" - napisał na Twitterze Daniłow. Opublikował zdjęcie, na którym prezentuje mapę dziennikarzom.

Kolonie karne mogą "zająć miejsce IKEA" w Rosji - uważa przedstawiciel służby więziennej z obwodu swierdłowskiego Iwan Szarkow.

Szef regionalnej służby więziennej Aleksandr Fiodorow ocenił zaś, że kolonie karne mogą zamienić też inne zagraniczne firmy, które opuściły rosyjski rynek. "Obroty i liczba pracujących przy produkcji ludzi rosną z roku na rok" - stwierdził.

Wypowiedzi przedstawicieli służby więziennej wywołały ironiczne reakcje internautów.

"Czegokolwiek by nie robiono w Rosji, wychodzi automat Kałasznikowa, czegokolwiek by nie budowano - wychodzi Gułag" - napisał na Twitterze były partner biznesowy Michaiła Chodorkowskiego, Leonid Newzlin.

Filipiny odmówiły zakupu 16 rosyjskich śmigłowców Mi-17 z obawy przed sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych.

14:45

HUR podkreśla, że poradnik przepełniony jest pełną nienawiści pogardą, stawiającą w negatywnym świetle wszystko co ukraińskie. Znaleźć w nim można sformułowania takie jak: "wieśniacy, którzy dostali się do Kijowa, kształtują nową rzeczywistość". Padają również sformułowania: "kijowska junta", "marionetkowy rząd", "naziści" i tym podobne.

W Rosji wydano specjalny poradnik dla kolaborantów i zwolenników "ruskiego miru" na Ukrainie - poinformował Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

Broszura ma 14 stron i nosi tytuł: "Poradnik dla obywateli Ukrainy dotyczący organizacji sprzeciwu wobec marionetkowego rządu w Kijowie". Zawiera szczegółowe porady dotyczące sabotażu pracy organów państwowych w praktycznie wszystkich dziedzinach. HUR opublikował jej obszerne fragmenty w Telegramie.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała mężczyznę podejrzanego o przekazywanie informacji o ukraińskich siłach zbrojnych białoruskim organom.

W okupowanym Heniczesku zaobserwowano nadzwyczajną aktywność rosyjskiej armii. Mieszkańcy zauważyli konwój 25 pojazdów wojskowych jadący przypuszczalnie w kierunku Krymu.

Jak poinformował ukraiński ekolog Ołeksij Anhurec, szacunkowa wielkość emisji zanieczyszczeń w wyniku bombardowań i ostrzału magazynów ropy od początku wojny przekroczyła już 290 tys. ton, czyli tyle, ile "produkuje" duży zakład metalurgiczny w ciągu półtora roku.

Wszystkie toksyczne substancje w glebie (które przeniknęły do niej w wyniku działań wojennych - red.) mogą przedostawać się bezpośrednio do żywności lub łańcucha pokarmowego (zwierząt). Ukraina jest nazywana spichlerzem świata, więc wojna odbije się bardzo boleśnie na niektórych biedniejszych krajach, gdzie istnieje realne zagrożenie głodem - podkreśliła Czernochova.

Wcześniej ukraińskie władze i media informowały, że rosyjskie wojska podejmują działania wymierzone w sektor żywnościowy zaatakowanego państwa. Siły najeźdźcy miały dotąd wywieźć z okupowanych terenów Ukrainy co najmniej 25 proc. zasobów zboża, czyli około 400 tys. ton z 1,5 mln ton zebranych przed rozpoczęciem inwazji. Ponadto rosyjskie okręty blokowały w ostatnich tygodniach miliony ton ukraińskiego ziarna składowanego w portach na wybrzeżu Morza Czarnego.

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy poparła w środę wniesioną przez prezydenta kandydaturę Andrija Kostina na stanowisko prokuratora generalnego - powiadomił portal Hromadske, powołując się na parlamentarzystę Jarosława Żełezniaka.

"Za głosowało 299 deputowanych" - powiadomił Żełezniak na Telegramie.

Według portalu Hromadske 32 osoby wstrzymały się od głosu. Nikt nie był przeciw.

Prezydent Ukrainy w połowie lipca ogłosił dymisję szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), swego wieloletniego przyjaciela Iwana Bakanowa, oraz prokurator generalnej Wenediktowej. Jak powiedział, decyzja ta była podyktowana kolaboracją ponad 60 pracowników tych instytucji z Rosją.

Kilkudziesięciu lat potrzeba, by przyroda na Ukrainie powróciła do stanu sprzed wojny - ocenili ukraińscy i czescy ekolodzy, cytowani przez czeski dziennik "Blesk" i gazetę internetową Ukrainska Prawda. "Środowisko i przyroda na Ukrainie są celowo niszczone, aby wyrządzić ludziom krzywdę i (...) uniemożliwić im życie w ich własnym kraju" - podkreślili.

Niektóre ekosystemy, a także populacje zwierząt i roślin zniszczono do tego stopnia, że mogą zostać bezpowrotnie utracone. Zagrożone są m.in. szlaki migracyjne wielu gatunków ptaków. Ponadto w kraju doświadczonym przez konflikt zalega ponad 200 tys. ton złomu (wojskowego) - oznajmiła Marcela Czernochova z czeskiej organizacji ekologicznej Arnika.

Deputowani ukraińscy i parlamentarzyści brytyjskiej Partii Konserwatywnej popierają ewentualną kandydaturę ustępującego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona na nowego sekretarza generalnego NATO - poinformował w brytyjski dziennik "Daily Telegraph". Stanowisko to miałby objąć po Jensie Stoltenbergu.

Johnson jest kolejnym brytyjskim politykiem typowanym do objęcia tej funkcji. Do tej pory w tym kontekście padły nazwiska ministra obrony Bena Wallace'a oraz byłych premierów Theresy May i Davida Camerona.

O tym, że sekretarzem generalnym NATO mógłby zostać polityk z Wielkiej Brytanii, mówi się od dawna ze względu na "nieufność USA wobec propozycji, by stanowisko to objął kandydat z Unii Europejskiej, w związku z powtarzającymi się sugestiami dotyczącymi planów stworzenia unijnej armii" - pisze "Daily Telegraph".





Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl ma zakaz wjazdu na Litwę z powodu jego poparcia dla trwającej inwazji Rosji na Ukrainę - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zakaz obowiązuje od 23 czerwca tego roku do 23 czerwca 2027 roku.

"Patriarcha Cyryl, bliski współpracownik Władimira Putina, jest jednym z najbardziej aktywnych zwolenników wojny z Ukrainą i wielokrotnie publicznie wypowiadał się na rzecz agresji Rosji" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zaznacza się w nim, że "patriarcha Cyryl w rosyjskich mediach propagandowych otwarcie mówi o Ukraińcach jako o nazistach, którzy powinni zostać deportowani lub zgładzeni".

Litwa już wiosną proponowała objąć Cyryla sankcjami unijnymi, ale w czerwcu, w ramach szóstego pakietu sankcji wobec Rosji, z inicjatywy Węgier, został on z tej listy usunięty.



Filipiny nie kupią 16 rosyjskich śmigłowców transportowych Mi-17. Wycofanie się z porozumienia wynika z obaw władz w Manili przed sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych.

Rosyjskie media niezależne ustaliły nazwiska 17 rosyjskich żołnierzy przetrzymywanych w kolonii karnej na terytorium okupowanego obwodu ługańskiego Ukrainy za odmowę udziału w wojnie - informuje telewizja Nastojaszczeje Wriemia.

Portal Wiorstka podał nazwiska 14 żołnierzy, a The Insider - 17. Są to w większości mężczyźni w wieku powyżej 20 lat, najstarszy ma 33 lata. Rodzice wojskowych udali się na okupowane terytoria Ukrainy, by walczyć o ich uwolnienie.

Jeden z rodziców powiedział Wiorstce, że na żołnierzy "wywierana jest presja psychologiczna i ci, których nie uda się wyciągnąć, wcześniej czy później pójdą na front". Z informacji portalu wynika, że wobec przetrzymywanych ludzi stosowana jest przemoc fizyczna. Według Insidera mężczyźni są zmuszani do wykonywania różnych prac.



W zajętych przez rosyjskie wojska miastach Siewierodonieck, Lisiczańsk czy Rubiżne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy brakuje podstawowych usług, takich jak wywóz śmieci, a okupanci nie są w stanie zorganizować nawet pochówku zmarłych - zaalarmował lojalny wobec Kijowa szef władz regionalnych Serhij Hajdaj.



Rosyjskie pociski trafiły w hotel w Bachmucie w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy, są zabici i ranni - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

"W Bachmucie Rosjanie trafili w hotel, wstępnie jest informacja o zabitych i rannych. Operacja ratunkowa jest w toku" - powiadomił Kyryłenko w Telegramie.

Służby ratunkowe poinformowały jak dotąd o jednej ofierze śmiertelnej - podaje agencja Interfax-Ukraina. Z jednym mężczyzną znajdującym się pod gruzami jest kontakt głosowy. Jeszcze jedna osoba trafiła do szpitala.

Służby powiadomiły, że w wyniku ostrzału budynek hotelu został częściowo zburzony.

Szef administracji obwodowej poinformował również o trzech atakach rakietowych na Toreck i jednym na Awdijiwkę. W Torecku nikt nie ucierpiał, w Awdijiwce trwa ustalanie informacji.

Kyryłenko zaznaczył, że pod ostrzałem artyleryjskim są również inne miejscowości w obwodzie donieckim.





Telegram

Tak wygląda uszkodzony przez Ukraińców strategiczny Most Antonowski w Chersoniu.

Sześć osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału dzielnicy przemysłowej w Charkowie na wschodzie Ukrainy - podała agencja Ukrinform, cytując mera miasta Ihora Terechowa.



Według mera pod ostrzałem znalazł się również rejon Nowobawarski, jedna z dzielnic mieszkalnych Charkowa. "Na szczęście nie ma ofiar i nie wybuchł pożar. Wybite zostały jednak okna w jednym z budynków mieszkalnych" - przekazał Terechow.

Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na południowokoreańskie uzbrojenie dla polskiego wojska. Chodzi o lekkie myśliwce FA-50, czołgi K2 i samobieżne armatohaubice K9.

Do zorganizowanych przez Rosjan więzień i obozów filtracyjnych trafiło ponad 1,5 mln Ukraińców w tym tysiące dzieci; polskim służbom udało się zidentyfikować, gdzie są usytuowane - podał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Podał przykłady kilku konkretnych lokalizacji, w których funkcjonują rosyjskie katownie zidentyfikowane przez polskie służby specjalne - w Doniecku przy ul. Aksakowa 56, w Dokuczajewsku - ul. Niepodległości Ukrainy 19, w Manhuszu przy ul. Tytowa 63, Nowoazowsku - ul. Kommunariv 69 i Starobeszewe przy ul. Paszy Angeliny 30. Dołączył też zdjęcia satelitarne i dokładne współrzędne tych obiektów.

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wróg stracił już 40 070 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - oznajmił ukraiński sztab generalny.

Z szacunków sztabu wynika, że łączne straty Rosji wynoszą: 1738 czołgów, 3971 pojazdów opancerzonych, 222 samoloty, 190 helikopterów, 883 systemy artyleryjskie, 258 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 117 systemów przeciwlotniczych, 2847 pojazdów i cystern, 15 jednostek pływających i 726 dronów.

Największe straty w ciągu minionej doby Rosjanie ponieśli na kierunku krzyworoskim w obwodzie dniepropietrowskim na południu Ukrainy - dodał sztab.



Najemnicy z prywatnej rosyjskiej firmy wojskowej, znanej jako grupa Wagnera, poczynili taktyczne postępy w okolicach Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej i pobliskiej wsi Nowołuhańske w Donbasie na wschodzie Ukrainy - podało brytyjskie ministerstwo obrony.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt dotyczący nominowania na stanowisko prokuratora generalnego Andrija Kostina, prawnika z prezydenckiej partii Sługa Narodu. Dzień wcześniej o obsadzenie tego wakatu zaapelowały władze USA, podkreślając rolę prokuratora generalnego w walce z korupcją.

19 lipca Rada Najwyższa poparła decyzję Zełenskiego o odwołaniu ze stanowiska prokuratora generalnego Iryny Wenediktowej.

Kostin to deputowany, jest członkiem frakcji Sługa Narodu w parlamencie i szefem komisji ds. prawnych.

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,058 mln osób - przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 21,2 tys. osób.



Siły ukraińskie przeprowadziły cztery uderzenia na rosyjskie wojska w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy i odzyskały kontrolę nad wsiami Andrijiwka i Łozowe - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

"Przeprowadzono cztery ataki na wroga przy użyciu samolotów szturmowych, bombowców i śmigłowców. Uderzono w cztery zgrupowania wroga na obszarze Andrijiwki, Biłohirki i Błahodatnego. W ten sposób Andrijiwka została wyzwolona i nareszcie usunięto z niej rosyjskie siły okupacyjne, podobnie jak z Łozowego, gdzie żołnierze ukraińscy zabezpieczyli teren odzyskany kilka dni wcześniej" - napisano.

W komunikacie zaznaczono, że minionej doby siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany ostrzał rakietowy na obwody odeski i mikołajowski, niszcząc domy i ośrodki rekreacyjne oraz raniąc dwoje cywilów. Zaatakowali także infrastrukturę portową w obwodzie mikołajowskim.

W ciągu ostatniej doby siły ukraińskie zestrzeliły w tym obwodzie rosyjskiego drona typu Eleron-3, który prowadził działania zwiadowcze. Zniszczyły również rosyjskiego drona-kamikaze typu Lancet - dodano.

Łącznie minionej doby Rosja straciła na południu Ukrainy 89 żołnierzy, czołg T-62, dwie haubice typu Msta, ciężki moździerz Sani, dwa pojazdy opancerzone, sześć innych pojazdów i skład amunicji - podkreślono.



Kreml najprawdopodobniej planuje przeprowadzenie we wrześniu "referendów", by wcielić okupowane tereny Ukrainy do Rosji, ale do tego czasu rosyjskiemu wojsku raczej nie uda się zająć kolejnych znaczących obszarów w obwodzie donieckim - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Władze okupacyjne i prorosyjscy separatyści w Doniecku żądają, aby rosyjskie wojska zajęły cały obwód doniecki do końca sierpnia. Wpisuje się to w doniesienia zachodnich i rosyjskich źródeł, że Kreml szykuje się do przeprowadzenia sfałszowanych referendów na okupowanych terenach w pierwszej połowie września, aby wcielić te tereny do Rosji - zauważa amerykański think tank.



Zgodnie z zapowiedziami rosyjski Gazprom od dziś wstrzymał pracę jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1. Będzie to skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do zachodniej Europy do 20 procent maksymalnej przepustowości NS1. Według Gazpromu wstrzymanie pracy turbiny spowodowane jest pracami konserwacyjnymi. Koncern nie podał, jak długo mają one potrwać.

Rosjanie potwierdzają - strategiczny Most Antonowski w Chersoniu został poważnie uszkodzony. Nie ma możliwości przeprawy przez Dniepr. W nocy most ostrzelali Ukraińcy.

Ta przeprawa jest kluczowa dla zaopatrzenia rosyjskich wojsk okupacyjnych. Od miesięcy właśnie nią wiodła trasa transportów sprzętu wojskowego, amunicji i ludzi z Krymu do Chersonia. W nocy na Most Antonowski spadło ponad 10 ukraińskich pocisków. Mieszkańcy Chersonia mówili o potężnych eksplozjach.

Początkowo Rosjanie i powołane przez nich miejskie władze zapewniały, że atak został odparty przez obronę przeciwrakietową. Jednak rano przeprawę zamknięto. Zniszczony most ma prawie półtora kilometra długości. Przed atakiem składał się z 30 przęseł.



Siły rosyjskie przeprowadziły nieudany szturm na wschód od miasta Siewiersk w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował rano sztab generalny armii ukraińskiej. Ponadto na południowy wschód od Bachmutu toczą się walki - dodano.

W rejonie miejscowości Werchniokamjanske przeciwnik prowadził szturm, nie odniósł sukcesu i wycofał się - podał sztab generalny w komunikacie na Facebooku.

Walki toczyły się również pod Sołedarem. W rejonie miejscowości Semyhirja i Kodema na południowy wschód od Bachmutu trwają działania bojowe.

Na kierunku charkowskim "przeciwnik usiłuje poprawić zabezpieczenie logistyczne swoich pododdziałów przy pomocy przepraw pontonowych".

Na południu przeciwnik koncentruje się na niedopuszczeniu do postępu sił ukraińskich. Atakował w rejonie Biłohirki w obwodzie chersońskim, ale bez powodzenia.

Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał pozycji ukraińskich i miejscowości wzdłuż linii styczności w Donbаsie, a także na południu kraju i pod Charkowem.



Rosyjskie wojsko zestrzeliło swój własny śmigłowiec szturmowy typu Ka-52, który omyłkowo zaatakował rosyjskie pozycje w okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

"W południe w okolicy wsi Ołhine trzy Ka-52, które zamierzały zaatakować nasze jednostki, wyrządziły szkody swoim własnym pozycjom. W rezultacie w drodze powrotnej zostały zaatakowane przez rosyjską obronę przeciwlotniczą" - napisano w komunikacie dowództwa.

Jeden ze śmigłowców został strącony, co dowództwo Południe ironicznie określiło jako "kolejny gest dobrej woli" ze strony najeźdźców. To odniesienie do wcześniejszych twierdzeń Rosji, że wycofała swoje wojska ze strategicznie położonej Wyspy Węży na Morzu Czarnym w akcie "dobrej woli".

W komunikacie dodano, że na południu Ukrainy Rosjanie dwukrotnie zaatakowali minionej doby pozycje ukraińskie śmigłowcami Ka-52, ale nikt w tych atakach nie ucierpiał. Wystrzelili również pociski rakietowe typu Ch-31 z samolotów Su-34, ale pociski te zostały strącone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.



Rosyjska gospodarka prawdopodobnie w tym roku ucierpi mniej z powodu międzynarodowych sankcji, niż tego oczekiwano - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podkreślając, że sankcje niekorzystnie odbijają się na krajach europejskich.

Jak pisze agencja AFP, według szacunków MFW rosyjski produkt krajowy brutto (PKB) ma skurczyć się o 6,0 proc. w 2022 roku, znacznie mniej niż w kwietniowych prognozach, które przewidywały spadek o 8,5 proc. PKB Rosji.

Administracja USA jest "skrajnie zaniepokojona" spodziewanym kryzysem gazowym w Europie podczas nadchodzącej zimy i uważa, że uzgodniona obniżka zużycia surowca w UE o 15 proc. nie będzie wystarczająca - podała telewizja CNN. Waszyngton ma też zamiar przekonać Niemcy do porzucenia planów odejścia od energii atomowej.

Jak powiedział telewizji anonimowy oficjel, drastyczne obcięcie dostaw gazu z Rosji było spełnieniem "największych obaw" USA, a efekt może być odczuwalny również w USA, wpływając na ceny gazu i prądu. Waszyngton ma się również obawiać tego, że uzgodniona we wtorek przez państwa Unii obniżka zużycia gazu o 15 proc. i zwiększenie dostaw LNG z USA nie wystarczy, by zrekompensować straty wywołane odcięciem dostaw z Rosji.

Z tego powodu we wtorek w podróż do Brukseli i Paryża udał się specjalny doradca Departamentu Stanu ds. energii, Amos Hochstein.



Ukraiński system przesyłu gazu jest w stanie w pełni zrekompensować ograniczenia dostaw rosyjskiego surowca rurociągiem Nord Stream 1 do Europy Zachodniej - powiedział w Brukseli minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Nawet w warunkach wojny, która została rozpętana przez Rosję bez prowokacji, Ukraina przestrzega własnych zobowiązań międzynarodowych, dotyczących transportu rosyjskiego gazu. Jednocześnie ukraiński GTS jest w stanie zapewnić tranzyt całego wolumenu gazu, który Rosja transportuje gazociągiem North Stream 1 - powiedział Hałuszczenko, cytowany przez agencję Ukrinform.

Rosyjski Gazprom poinformował w poniedziałek, że od środy 27 lipca wstrzymuje pracę jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co będzie skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do Europy Zachodniej do 20 procent maksymalnej przepustowości NS1.



Ukraina prowadzi konsultacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w sprawie przyznania jej kredytu w wysokości 15-20 mld dolarów, który powinien przyczynić się do odbudowy zniszczonej wojną gospodarki narodowej - poinformował szef Narodowego Banku Ukrainy Kyryło Szewczenko.

"Kijów wysłał już swoją prośbę do MFW i obecnie konsultuje się z funduszem w sprawie nowego finansowania" - cytuje agencja Reuters szefa Narodowego Banku Ukrainy.

Szewczenko wyraził nadzieję, że MFW wspomoże Ukrainę kwotą do 20 miliardów dolarów na okres od dwóch do trzech lat.

Jak pisze Reuters, według szacunków finansistów, dotkniętej wojną gospodarce Ukrainy grozi załamanie gospodarcze na poziomie 35-45 proc. PKB w 2022 r. i miesięczny deficyt budżetowy w wysokości 5 mld dolarów. W związku z tym państwo to jest silnie uzależnione od finansowania zewnętrznego od partnerów zachodnich.



Stany Zjednoczone wezwały Ukrainę do wybrania wiarygodnego prokuratora generalnego, który zastąpi niedawno zwolnioną Irynę Wenediktową, apelując jednocześnie do wznowienia wysiłków na rzecz walki z korupcją.

Niezależność i bezstronność prokuratora generalnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia integralności wysiłków na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tego procederu na Ukrainie - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w połowie lipca ogłosił dymisję szefa SBU, swego wieloletniego przyjaciela Iwana Bakanowa oraz prokurator generalnej Iryny Wenediktowej. Jak stwierdził, decyzja była podyktowana kolaboracją ponad 60 pracowników tych instytucji z Rosją.