Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt dotyczący mianowania Andrija Kostina na stanowisko prokuratora generalnego Ukrainy. Deputowany z prezydenckiej partii Sługa Ludu ma zastąpić zwolnioną 19 lipca Irynie Wenediktowej.

Wołodymyr Zełenski / Shutterstock

Zełenski w połowie lipca ogłosił dymisję szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, swego wieloletniego przyjaciela Iwana Bakanowa, oraz prokurator generalnej Wenediktowej.

Jak stwierdził, decyzja ta była podyktowana kolaboracją ponad 60 pracowników tych instytucji z Rosją.

19 lipca Rada Najwyższa poparła decyzję Zełenskiego.

Nacisk ze strony Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone wezwały we wtorek Ukrainę do wybrania wiarygodnego prokuratora generalnego, apelując jednocześnie do władz w Kijowie o wznowienie wysiłków na rzecz walki z korupcją.

Wraz z narodem ukraińskim podkreślamy wagę przejrzystego mianowania nowego, wysoko wykwalifikowanego i prawdziwie niezależnego prokuratora generalnego - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Niezależność i bezstronność prokuratora generalnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia integralności wysiłków na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tego procederu na Ukrainie - dodał.

Zauważył, że walka z korupcją na Ukrainie jest tym ważniejsza, że kraj będący w stanie wojny z Rosją pragnie przystąpić do Unii Europejskiej.