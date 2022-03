Od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 2 012 906 osób - poinformowała Straż Graniczna. W sumie Ukrainę opuściło już 3,2 mln osób, a wewnętrznymi uchodźcami zostało niemal 6,5 mln.

Kolejka do punktu obsługi uchodźców przed urzędem dzielnicy Warszawa Wola / Radek Pietruszka / PAP

Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2 012 906 osób. Dzisiaj funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 22,7 tys. podróżnych - to spadek o 24 proc. (wczoraj 29,9 tys.). Na przejściu granicznym w Medyce było to 6,7 tys. osób, w Korczowej 3,6 tys., w Dorohusku i Hrebennem odprawiono po 3,5 tys. podróżnych. W Hrubieszowie granicę przekroczyło 1,7 tys. osób, w Dołhobyczowie 1,6 tys., w Lubaczowie 1,2 tys., a w Krościenku 1 tys. osób - przekazała Straż Graniczna.



Ukrainę opuściło 3,2 mln osób

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 3,2 mln osób uciekło z Ukrainy, blisko 6,5 mln zostało wewnętrznymi uchodźcami - poinformowało w piątek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).



Tego samego dnia Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) oceniła, że skala exodusu ludzi z Ukrainy i liczba ludzi przemieszczonych wewnątrz kraju w ciągu zaledwie trzech tygodni wskazuje na to, że kraj ten bardzo szybko może osiągnąć poziom kryzysu uchodźczego z lat wojny w Syrii, gdy los taki spotkał 13 mln osób.

Piątek jest 23. dniem inwazji Rosji na Ukrainę.