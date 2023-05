Odniósł się też do kosztów, jakie Ameryka ponosi na rzecz Ukrainy. Jego zdaniem (czemu zaprzecza CNN) podczas gdy USA wydały 171 mld dolarów, Europa tylko 20 mld. Chcę, żeby Europa wyłożyła więcej pieniędzy. (...) Oni mają mnóstwo pieniędzy - przekonywał były prezydent.



Trump powtarza, że wybory w 2020 r. były sfałszowane

Republikanin powtórzył, że wybory prezydenckie w 2020 roku były sfałszowane, a ktokolwiek myśli inaczej jest "głupi". Podkreślił, że ułaskawiłby wielu swoich zwolenników, którzy zostali skazani za udział w zajściach na waszyngtońskim Kapitolu 6 stycznia, który nazwał "pięknym dniem". Napiętnował polityką gospodarczą prezydenta Joe Bidena, zwłaszcza energetyczną, wychwalając swoje sukcesy Białym Domu w pod tym względem.



W gronie zebranych w Saint Anselm College, którzy przywitali go owacją na stojąco, Trump mocno skrytykował podejście administracji do imigracji, twierdząc, że pozwala na zalew Ameryki m.in. wieloma przestępcami.



Donald Trump bronił decyzji o przechowywaniu ściśle tajnych i poufnych dokumentów rządowych w swojej posiadłości na Florydzie Mar-a-Lago.



Miałem pełne prawo to zrobić. Nie robiłem z tego tajemnicy - powiedział Trump.



Odniósł się także do zarzutów pisarki Jean Carroll. We wtorek ława przysięgłych sądu federalnego na Manhattanie orzekła, że Trump wykorzystał Carroll seksualnie w przymierzalni domu handlowego. Na spotkaniu z wyborcami były prezydent zaprzeczył jakoby znał Carroll i dziwił się, co to za kobieta, która zabiera mężczyznę do przebieralni (w domu handlowym) i w ciągu kilku minut zabawia się z nim w "figle-migle". Wyraził współczucie jej mężowi.