210 lat temu świat pogrążył się w mroku – dosłownie i w przenośni. Choć 21 czerwca obchodzimy pierwszy dzień lata, to był taki rok, w którym lato nie nadeszło. W 1816 roku śnieg padał w czerwcu, niebo przybierało purpurowe barwy, a głód i epidemie zbierały śmiertelne żniwo od Ameryki po Europę. To właśnie wtedy narodziły się legendy o wampirach, powstał pomysł na powieść "Frankenstein", a ziemniak na dobre zagościł na polskich stołach. Wszystko za sprawą jednej z największych katastrof wulkanicznych w historii ludzkości.

W 1816 roku nie było lata / Shutterstock

Rok 1816 przeszedł do historii jako "rok bez lata" i był zwieńczeniem małej epoki lodowcowej.

Globalne ochłodzenie spowodowane było gigantyczną erupcją wulkanu Tambora w dzisiejszej Indonezji.

Skutki były tragiczne - zginęło około 10 tysięcy osób, a głód i choroby szerzyły się na całym świecie, wywołując zamieszki i kryzysy społeczne.

Wulkaniczna katastrofa z 1815 roku miała długofalowy wpływ na rozwój całej cywilizacji.

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Współczesne doniesienia o anomaliach pogodowych i zmianach klimatu nie są dla nikogo zdziwieniem. Jednak historia pokazuje, że natura potrafiła zaskakiwać ludzkość na długo przed erą globalnego ocieplenia. Jednym z najbardziej dramatycznych przykładów jest rok 1816, który przeszedł do historii jako "rok bez lata". To wtedy, na skutek potężnej erupcji wulkanu Tambora w dzisiejszej Indonezji, północna półkula pogrążyła się w chłodzie, ciemności i chaosie.

Według analizy niezależnych badaczy z Berkeley Earth, zajmujących się rekonstrukcją danych klimatycznych, erupcja spowodowała tymczasowy spadek średniej temperatury na lądach o około 1 stopień Celsjusza. Zbiegło się to ze zjawiskiem znacznie szerszym, czyli globalnym ochłodzeniem, które rozpoczęło się już w XIV wieku i dziś określane jest mianem małej epoki lodowcowej. Eksplozja Tambory, która nastąpiła pod koniec tego okresu, dodatkowo wzmocniła globalne trendy klimatyczne.



Wulkan, który zatrzymał słońce

Pierwsze oznaki wzmożonej aktywności Tambory pojawiły się już w 1812 roku, ale to kwiecień 1815 roku przyniósł eksplozję, jakiej nie widziano od czasów starożytnych. Wulkan wyrzucił do atmosfery aż 200 kilometrów sześciennych materiału - to tak, jakby 200 tysięcy Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie zostało zmielonych na pył i rozrzuconych po niebie. Jednak to nie sam rozmiar erupcji, lecz jej konsekwencje dla klimatu okazały się kluczowe.

Eksplozja Tambory w 1815 roku / CLAUS LUNAU/Science Photo Library/East News / East News

Do atmosfery trafiły gigantyczne ilości pyłów i gazów, zwłaszcza dwutlenku siarki, który w stratosferze przekształcił się w aerozole siarczanowe. Te drobiny skutecznie blokowały promienie słoneczne, sprawiając, że światło nie docierało do powierzchni Ziemi. Efekt? Globalne ochłodzenie, które dotknęło niemal każdy zakątek półkuli północnej.

Katastrofa na końcu świata, skutki na całym globie

Bezpośrednie skutki erupcji były tragiczne - około 10 tysięcy osób zginęło na miejscu, a tysiące kolejnych ucierpiały z powodu głodu i chorób. Thomas Stamford Raffles, brytyjski urzędnik i przyszły założyciel Singapuru, opisywał opustoszałe wioski, zawalone domy i rozproszonych w poszukiwaniu jedzenia ocalałych mieszkańców. Jednak to, co wydarzyło się na indonezyjskiej wyspie, szybko stało się problemem całego świata.

W ciągu kilku miesięcy wulkaniczne pyły okrążyły kulę ziemską, wywołując niezwykłe zjawiska optyczne. W Londynie niebo mieniło się purpurą i różem, a zachody słońca były tak intensywne, że inspirowały malarzy, takich jak Turner, do tworzenia obrazów pełnych niespotykanych wcześniej barw. To, co przez lata uznawano za artystyczną fantazję, dziś interpretowane jest jako wierne oddanie rzeczywistości tamtych dni.

Śnieg w czerwcu, głód w sierpniu

Rok 1816 zapisał się w kronikach jako czas pogodowych anomalii. W maju w Paryżu, a w czerwcu w Mediolanie padał śnieg. W amerykańskim Connecticut gazety donosiły, że w połowie lipca nie było jeszcze ani jednego ciepłego dnia, a w Massachusetts w sierpniu pojawiły się sople lodu. W Polsce, choć nikt nie łączył jeszcze tych zjawisk z wybuchem wulkanu, również notowano niezwykłe ochłodzenie i opady śniegu w Lublinie czy nieustanne deszcze w Wilnie.

Ochłodzenie oznaczało katastrofę dla rolnictwa. W Wielkiej Brytanii i Irlandii nie obrodziły ani zboża, ani ziemniaki - podstawowe produkty żywnościowe. Głód wywołał zamieszki, które historycy porównują do rewolucji francuskiej. W warunkach wilgoci i niedożywienia szerzyły się epidemie, zwłaszcza tyfus. W samej Irlandii choroba ta pochłonęła ponad 65 tysięcy ofiar.

W Polsce chłodne lato i nieurodzaj zbóż zmusiły rolników do poszukiwania alternatyw. Właśnie wtedy na polskich stołach na dobre zagościł ziemniak - roślina mniej wrażliwa na pogodowe kaprysy.

Frankenstein, wampiry i narodziny nowoczesności

Rok bez lata odcisnął piętno nie tylko na rolnictwie i zdrowiu, ale także na kulturze i nauce. W Szwajcarii, podczas deszczowego i chłodnego lata, grupa artystów z Lordem Byronem na czele spędzała czas na opowieściach grozy. W tej atmosferze narodził się "Frankenstein" Mary Shelley oraz pierwsze nowoczesne historie o wampirach. Byron napisał poemat "Ciemność", w którym opisał świat pogrążony w lodzie, głodzie i mroku.

Kryzys klimatyczny stał się też impulsem do wynalazków. Brak owsa do karmienia koni zainspirował Karla Draisa do stworzenia "draizyny" - prototypu roweru. Justus von Liebig, który jako dziecko przeżył głód, poświęcił się badaniom nad odżywianiem roślin, co doprowadziło do rozwoju nawozów mineralnych.

Kryzys wywołany erupcją wulkanu Tambora stał się jednym z tych wydarzeń, które w dłuższej perspektywie wpłynęły na rozwój całej cywilizacji.