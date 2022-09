W mieście Bałaklija rosyjscy okupanci więzili i torturowali ludzi - ogłosił szef wydziału śledczego policji w obwodzie charkowskim Serhij Bołwinow. Duża część obiecanego przez Niemcy sprzętu wojskowego wciąż nie dotarła na Ukrainę. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba pisze o niepokojących sygnałach w tej sprawie. We wtorek o wojnie w Ukrainie rozmawiali Olaf Scholz i Władimir Putin. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 203. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 14.09.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Izium po rosyjskiej okupacji / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

06:11

Hiszpania sprowadziła w sierpniu br. ponad dwukrotnie więcej gazu ziemnego z Rosji niż w analogicznym miesiącu 2021 roku - wynika z danych spółki Enagas, operatora hiszpańskich gazociągów.

Gazeta odnotowała także, że pomimo sankcji UE nałożonych na Rosję z powodu agresji tego kraju na Ukrainę, Hiszpania w lipcu i sierpniu 2022 r. stała się największym na świecie importerem rosyjskiego gazu ziemnego w formie skroplonej.

05:53

Sala tortur w piwnicy posterunku policji w wyzwolonej Bbałakliji.

05:35

Bałaklija po rosyjskiej okupacji.

05:15

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby podkreślił, że mimo znacznych problemów, Rosja wciąż ma duże zdolności wojskowe do wykorzystania nie tylko na Ukrainie, ale potencjalnie także gdzieś indziej.

Kirby mówił, odnosząc się do ostatnich sukcesów sił ukraińskich, o "nowej dynamice" w wojnie przeciwko Rosji, ale jak podkreślił, to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stwierdzić, czy rzeczywiście jest to punkt zwrotny.

05:02

Mamy informacje, że w mieście Bałaklija rosyjscy okupanci więzili i torturowali ludzi - ogłosił szef wydziału śledczego policji w obwodzie charkowskim Serhij Bołwinow. Miasto było w rękach rosyjskiej armii przez sześć miesięcy. Siły ukraińskie wyzwoliły je w ubiegłym tygodniu.



Według Bołwinowa Rosjanie więzili i torturowali schwytanych Ukraińców, w sumie około 40 osób, w piwnicy miejscowego posterunku policji.





05:00

Ukraina poczyniła znaczne postępy, odpychając siły rosyjskie, ale nie można stwierdzić, czy wojna jest w punkcie zwrotnym - powiedział prezydent USA Joe Biden.



Zapytany przez dziennikarzy, podczas wizyty w Wilmington w stanie Delawere, czy Ukraina osiągnęła punkt zwrotny w wojnie z Rosją, Joe Biden stwierdził: "Pytanie jest bez odpowiedzi. Trudno powiedzieć. Jasne jest, że Ukraińcy poczynili znaczne postępy. Ale myślę, że to będzie długa droga".