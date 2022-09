"USA nie mają nadziei, że Władimir Putin jest gotowy do zakończenia wojny na Ukrainie" - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. "Tej zimy Rosja przygotowuje się do decydującego uderzenia energetycznego przeciwko wszystkim Europejczykom" - stwierdził Wołodymyr Zełenski. Zaporoska Elektrownia Jądrowa w sobotę ponownie została odcięta od ostatniej głównej linii energetycznej. Siłownia jądrowa nadal dostarcza energię do sieci linią rezerwową. Niedziela to 193. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Ochotnicy usuwają zniszczenia dokonane przez Rosjan w rejonie Czernichowa / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

07:01

Niemcy zapewnią Ukrainie dodatkowe 200 milionów euro na finansowanie programów pomocy dla osób wewnętrznie przesiedlonych w wyniku inwazji Rosji - powiedziała w sobotę w rozmowie z grupą medialną Funke niemiecka minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Svenja Schulze.

"Będę rozmawiała z premierem Szmyhalem o tym, jak możemy nadal wspierać ukraiński rząd w opiece nad przesiedleńcami" - powiedziała Schulze, nawiązując do wizyty ukraińskiego szefa rządu w Berlinie, która zaplanowana jest na poniedziałek. "Pieniądze mają pomóc przesiedleńcom na Ukrainie w dalszym zapewnieniu im niezbędnych środków" - dodała.

06:59

Stany Zjednoczone nie mają nadziei, że prezydent Rosji Władimir Putin jest gotowy do zakończenia wojny na Ukrainie - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby w wywiadzie dla niezależnej rosyjskiej telewizji "Dożd", którego fragmenty cytuje portal Ukraińska Prawda.

"To nie jest wojna z USA, to nie jest wojna z NATO. Putin zdecydował się rozpocząć wojnę z Ukrainą i Ukraińcami - mówił Kirby. - I niestety nic z tego, co obserwujemy dzisiaj, nie pozwala nam mieć nadziei, że jest gotów położyć kres tej wojnie, zabijaniu pokojowo nastawionych Ukraińców".

Komentując oświadczenia rosyjskich oficjeli, że dostawy broni z Zachodu na Ukrainę tylko przedłużają konflikt, Kirby powiedział, że "ten konflikt przedłuża się tylko z powodu chęci Putina, aby go kontynuować". "On (Putin - przyp. red.) mógłby dziś zakończyć wojnę, gdyby zgodził się na wycofanie swoich wojsk i dobrowolnie zasiadł z Zełenskim do stołu negocjacyjnego, by omówić zakończenie tego konfliktu. Oczywiście Zełenski powinien sam zdecydować, czy jest gotowy do negocjacji i powinniśmy go szanować jako naczelnego wodza" - powiedział Kirby.

Podkreślił, że oczywiste jest, iż w ostatnich dniach Putin pokazał, że nie jest tym zainteresowany. "Ale Putin mógłby jutro zakończyć tę wojnę, nawet bez negocjacji, gdyby po prostu wycofał swoje wojska z Ukrainy i uznał jej suwerenność" - podsumował rzecznik bezpieczeństwa narodowego Białego Domu.

06:55

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział w sobotę, że Komisja Europejska nie powinna czekać do zaplanowanego na 14 września wystąpienia Ursuli von der Leyen w kwestii rozwiązania kryzysu energetycznego i ograniczenia ceny rosyjskiego gazu - pisze "Politico".

"Nie można stracić ani jednego dnia" - powiedział Michel i dodał, że dla UE niezwykle ważne jest rozwiązanie kwestii ograniczeń cenowych. Podkreślił, że Unia powinna natychmiast ograniczyć ceny gazu z Rosji, aby złagodzić skutki manipulacji przez reżim Władimira Putina europejskim rynkiem energii.

"To nie jest nic nowego; nie rozpoczynamy tej debaty dzisiaj. Dlatego kilkakrotnie w przeszłości zwracaliśmy się do KE o przedstawienie konkretnych propozycji, aby pomóc państwom członkowskim w podjęciu decyzji" - powiedział Michel.

06:53

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w sobotę w wieczornym wystąpieniu wideo, że Rosja przygotowuje się do zdecydowanego uderzenia energetycznego tej zimy przeciwko całej Europie. Dlatego, jego zdaniem, kluczowymi reakcjami Europy powinny być jedność i kolejne sankcje wobec Moskwy.

"Tej zimy Rosja przygotowuje się do decydującego uderzenia energetycznego przeciwko wszystkim Europejczykom" - powiedział Zełenski.

"Dlaczego to robią? Rosja chce zniszczyć normalne życie każdego Europejczyka, we wszystkich krajach naszego kontynentu. Chce osłabić i zastraszyć całą Europę, każde państwo. Tam, gdzie Rosja nie może tego zrobić siłą broni konwencjonalnej, robi to siłą broni energetycznej, stara się uderzyć biedą i chaosem politycznym w miejsca, gdzie rakiety jeszcze nie mogą trafić" - ocenił ukraiński prezydent.