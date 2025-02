John Bolton uważany jest za tzw. jastrzębia, jeśli chodzi o podejście do polityki zagranicznej, czyli zwolennika asertywnej postawy USA i - w razie potrzeby - uciekania się do operacji wojskowych. We wrześniu 2019 r., po blisko półtorarocznej pracy na stanowisku doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, Bolton opuścił Biały Dom. Trump mówił, że go zwolnił, natomiast Bolton deklarował, że zrezygnował sam.

Politico: Sojusznicy Kijowa oburzeni rozmową Trumpa z Putinem

Nie przebierajmy w słowach na temat tego, co to oznacza: kapitulacja interesów Ukrainy i naszych, jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji - ocenił amerykański senator Adam Schiff, cytowany przez Politico.

Prezydent Trump zadzwonił do naszego wroga, zanim zadzwonił do naszego sojusznika - podkreślił deputowany.

Niezależność i integralność terytorialna Ukrainy (to sprawy, które) nie podlegają dyskusji w chwili rozpoczęcia rozmów pokojowych - podkreśliła Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji.

Naszym priorytetem musi być teraz wzmocnienie Ukrainy i zapewnienie jej solidnych gwarancji bezpieczeństwa - zadeklarowała.

Dzień rozmowy przywódców to "czarny dzień w historii Europy"?

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych estońskiego parlamentu Marko Mihkelson, zauważył, że rozmowa Trumpa z Putinem "może przejść do historii jako czarny dzień Europy". Wezwał jednocześnie przywódców w Europie do "wzięcia własnego losu w swoje ręce".

Także były brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly skrytykował strategię negocjacyjną Trumpa, mówiąc, że "rozpoczęcie negocjacji od ustalenia, z czego jedna ze stron powinna zrezygnować, nie jest dobrym posunięciem".

Politico przywołało też słowa premiera Polski Donalda Tuska, który zaapelował o "sprawiedliwy pokój" oraz o zajęcie przez Ukrainę i Europę miejsca przy stole negocjacyjnym.

Portal zauważył, że "bardziej pozytywnie" rozmowę ocenił minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

"Przez trzy lata żyliśmy w cieniu wojny i przez trzy lata mieliśmy nadzieję, że wojna się skończy. Dzisiaj, dzięki rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, zrobiliśmy duży krok w stronę spełnienia tej nadziei" - napisał polityk w mediach społecznościowych.