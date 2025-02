"Jest wrażenie, że środowa rozmowa przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, była dobra" - oświadczył przed spotkaniem ministrów obrony NATO sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth stwierdził natomiast, że inicjatywa podjęta przez Trumpa, który zgodził się z Putinem na rozpoczęcie "natychmiastowych" negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie, nie jest "zdradą" tego kraju.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth i sekretarz generalny NATO Mark Rutte / SIMON WOHLFAHRT/AFP/East News / East News

Zobaczymy, jak to się rozwinie krok po kroku. Jest kluczowe, by Ukraina była zaangażowana we wszystko, co jej dotyczy - zaznaczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte przed rozpoczęciem spotkania ministrów obrony państw Sojuszu w Brukseli.

Jest wrażenie, że była to dobra rozmowa. Wszyscy chcemy pokoju na Ukrainie - dodał.



Jest ważne, by porozumienie, gdy zostanie osiągnięte, było trwałe, by Putin wiedział, że to koniec, że nigdy nie może zająć choćby fragmentu Ukrainy. O tym pamięta też prezydent Trump - dodał.



Widzieliśmy, co się stało z porozumieniami mińskimi. Myśleliśmy, że to było coś trwałego, a nie było - zaznaczył sekretarz generalny NATO.



Rutte nie odpowiedział na pytanie, czy zgadza się z szefem Pentagonu Pete'm Hegsethem, że członkostwo Ukrainy w NATO jest nierealistyczne . Musimy się koncentrować teraz na kluczowych rzeczach - na tym, żeby rozmowy się rozpoczęły - mówił.

Szef Pentagonu o Trumpie: Jedyny taki człowiek na świecie

Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w Brukseli, że rozmawiając zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim, prezydent USA Donald Trump zademonstrował, iż jest w stanie dotrzeć do obu stron, by zaprowadzić pokój w Ukrainie.

Jest jeden człowiek na świecie, który jest w stanie dotrzeć do obu stron, by zaprowadzić pokój, a tym człowiekiem jest prezydent Donald Trump. Zademonstrował to wczoraj, rozmawiając zarówno z Władimirem Putinem, jak i z Wołodymyrem Zełenskim - powiedział szef Pentagonu. Wierzymy, że doprowadzi on do trwałego, solidnego pokoju (w Europie), którego celem jest powstrzymanie zabijania. To leży to w interesie (Europy) i Stanów Zjednoczonych - dodał.



Hegseth stwierdził też, że inicjatywa podjęta przez Donalda Trumpa, który zgodził się z Władimirem Putinem na rozpoczęcie "natychmiastowych" negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie, nie jest "zdradą" tego kraju.

Nie ma zdrady - powiedział Hegseth dziennikarzom przed rozpoczęciem posiedzenia ministrów obrony państw NATO w Brukseli. "(...) cały świat i Stany Zjednoczone są zaangażowane w pokój, pokój, który będzie negocjowany" - dodał.

Trump o swojej rozmowie z Putinem: Długa i produktywna

W środę prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozmawiał telefonicznie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem .

"Właśnie odbyłem długą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Rozmawialiśmy o Ukrainie, Bliskim Wschodzie, energii, sztucznej inteligencji, potędze dolara i różnych innych tematach" - napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social.

"Obaj rozważaliśmy o Wielkiej Historii naszych Narodów i fakcie, że tak skutecznie walczyliśmy razem w II wojnie światowej. Pamiętamy, że Rosja straciła dziesiątki milionów ludzi i my podobnie straciliśmy tak wielu!" - relacjonował amerykańskie prezydent.

Jak przekazał Trump, obaj przywódcy rozmawiali o "mocnych stronach naszych Narodów i o wielkich korzyściach, jakie pewnego dnia odniesiemy ze współpracy".

"Ale najpierw, jak obaj zgodziliśmy się, chcemy powstrzymać śmierć milionów ludzi w wojnie Rosji z Ukrainą. Prezydent Putin mówił nawet o bardzo mocnym motto mojej kampanii: 'ZDROWY ROZSĄDEK'. Obaj bardzo mocno w to wierzymy" - napisał Trump.

Amerykański prezydent przyznał, że zgodził się z Putinem na ścisłą współpracę, w tym na wzajemne "odwiedzanie swoich Narodów".

"Poprosiłem Sekretarza Stanu Marca Rubio, Dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a, Doradcę ds. Bezpieczeństwa Narodowego Michaela Waltza oraz Ambasadora i Specjalnego Wysłannika Steve'a Witkoffa o poprowadzenie negocjacji, które, jak sądzę, zakończą się sukcesem" - oświadczył Trump.

Podkreślił, że "miliony ludzi zginęły w wojnie, która nie wydarzyłaby się, gdybym był prezydentem, ale wydarzyła się, więc musi się skończyć".

"Nie powinno się tracić więcej istnień! Chciałbym podziękować Prezydentowi Putinowi za poświęcony czas i wysiłek w związku z tym wezwaniem oraz za wczorajsze uwolnienie Marca Fogla, wspaniałego człowieka, którego osobiście przywitałem wczoraj wieczorem w Białym Domu. Wierzę, że ten wysiłek doprowadzi do pomyślnego finału, mam nadzieję, że wkrótce!" - napisał prezydent USA.

Trump zaproszony do Rosji

Później w komunikacie Kreml potwierdził rozmowę obu przywódców. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że w czasie półtoragodzinnej rozmowy Trump otrzymał zaproszenie do Moskwy.

"Głowy państw omawiały kwestie związane z wymianą obywateli Rosji i Stanów Zjednoczonych" - napisano w komunikacie Kremla. "Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił, że strona amerykańska wypełni wszystkie osiągnięte w tej kwestii porozumienia" - podkreśliły rosyjskie władze.

W komunikacie poinformowano, że obaj politycy poruszyli także "temat uregulowania sytuacji na Ukrainie". "D. Trump opowiedział się za szybkim zakończeniem działań wojennych i pokojowym rozwiązaniem konfliktu. W. Putin ze swej strony wspomniał o konieczności wyeliminowania przyczyn konfliktu i zgodził się z D. Trumpem, że długoterminowe rozwiązanie można osiągnąć poprzez pokojowe negocjacje" - czytamy w dokumencie Kremla.

Telefon Trumpa do Zełenskiego

Trump przekazał też wczoraj, że po rozmowie z Putinem rozmawiał przez telefon z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Właśnie rozmawiałem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa przebiegła bardzo dobrze. On, podobnie jak prezydent Putin, chce zawrzeć POKÓJ" - napisał przywóda Stanów Zjednoczonych na swojej platformie Truth Social.

"Rozmawialiśmy o różnych tematach związanych z wojną, ale głównie o spotkaniu, które odbędzie się w piątek w Monachium, gdzie wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio poprowadzą naszą delegację" - dodał.

Trump we wpisie wyraził nadzieję, że wyniki tego spotkania będą pozytywne. "Czas zakończyć tę absurdalną wojnę, w której doszło do ogromnej i całkowicie niepotrzebnej ŚMIERCI i ZNISZCZENIA. Niech Bóg błogosławi naród Rosji i Ukrainy!" - podkreślił Trump.

Wcześniej w środę Zełenski poinformował, że rozmawiał z Trumpem. "Długo rozmawialiśmy o możliwościach osiągnięcia pokoju, omawialiśmy naszą gotowość do współpracy na poziomie specjalnych zespołów i możliwościach technologicznych Ukrainy" - napisał ukraiński prezydent na platformie X.

Zełenski dodał, że Trump poinformował go również o swojej rozmowie z Putinem, która odbyła się wcześniej w środę.