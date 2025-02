W rosyjskiej prasie brak szczególnego entuzjazmu w związku telefonem Donalda Trumpa, najpierw do Władimira Putina, później do Wołodymyra Zełenskiego. Brak zadowolenia z perspektywy zakończenia wojny, pochłaniającej tysiące istnień. W czołowych serwisach informacyjnych Rosji przebija się natomiast coś innego - tryumfalizm i szyderczy uśmiech posłany w kierunku Europy. Podczas gdy Europa nerwowo kręci młynka palcami, domagając się, by została uwzględniona w planie pokojowym, w Moskwie są przekonani - kwestia ukraińska rozstrzygnie się między Moskwą i Waszyngtonem.

Władimir Putin wygłasza orędzie do narodu / YURI KADOBNOV/AFP / East News

Z perspektywy prezydenta Stanów Zjednoczonych, zabiegi dyplomatyczne odniosły pełen sukces. Donald Trump odmienił dziś słowo "pokój" przez wszystkie przypadki i sprawia wrażenie biznesmena, który z zadowoleniem poprawia krawat po tym, gdy udało mu się dopiąć szczegóły intratnej umowy.

"Właśnie odbyłem długą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem" - napisał na należącej do niego platformie Truth Social. Podkreślił też później, że zarówno on, jak Władimir Putin chcą ukrócenia bezsensownych śmierci na froncie w Ukrainie. Problem w tym, że w komunikatach rosyjskich takie sformułowania nie padają. W prasowych depeszach pojawia się informacja o długości trwania rozmowy, o tym, że obaj przywódcy zgodzili się ze sobą współpracować, o tym, że Trump został zaproszony do Moskwy, o tym, że wezwał do zakończenia działań wojennych i o tym, że Putin podkreślił konieczność "wyeliminowania podstawowych przyczyn konfliktu". Ani słowa o "zakończeniu zabijania".

Nieco wcześniej, odnoszący się do słów Wołodymyra Zełenskiego o możliwości wymiany terytoriów między Rosją i Ukrainą , rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow kategorycznie odrzucił taką opcję, mówiąc, że nigdy nie była i nigdy nie będzie przedmiotem dyskusji.

W tym samym czasie, dosłownie godziny przed ogłoszoną z fanfarami rozmową przywódców mocarstw, Dmitrij Medwiediew, były prezydent Rosji i wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa napisał na Telegramie: "Pokój poprzez siłę, mówicie? Czasami ta koncepcja faktycznie działa. Na przykład poprzez pokazanie prawdziwego, a nie wymyślonego układu sił. Jak dziś w Kijowie po przybyciu naszych rakiet i dronów".

Medwiediew odnosi się do lansowanego przez Zełenskiego i niektórych polityków europejskich hasła o konieczności wywarcia presji na Rosję, a w drugiej części wypowiedzi do zmasowanego ataku lotniczego na Kijów w środę o poranku.

Serwis Lenta powołuje się na słowa rosyjskiego parlamentarzysty Aleksieja Puszkowa, który stwierdził w mediach społecznościowych, komentując zachowanie Ukraińców po dzisiejszych telefonach Trumpa: "Reakcja Kijowa była przewidywalna. Za suchym komentarzem kryło się słabo ukryte przerażenie".

Te wszystkie treści prosto z Rosji świadczą o jednym: Moskwa nie złagodziła swojego stanowiska wobec Ukrainy i nie zamierza iść na żadne ustępstwa. Ale prawdopodobnie nie musi.

O Ukrainie bez Ukrainy i bez Europy

Jeżeli ktoś sądził, że europejski blok NATO z "największym sojusznikiem USA w Europie" - Niemcami, z "nuklearnym mocarstwem" - Francją, z "odwiecznym partnerem" - Wielką Brytanią, ze "sprawdzonym i wydającym prawie 5 proc. PKB na zbrojenia strażnikiem wschodniej flanki" - Polską - jeżeli ktoś sądził, że przedstawiciele tych krajów będą mieć cokolwiek do powiedzenia w kwestii negocjacji pokojowych, właśnie powinien wyzbyć się złudzeń. Z Europy dochodzą teraz jedynie nieśmiałe pomruki niezadowolenia.

Radosław Sikorski, pytany przez PAP o miejsce Europy i Ukrainy w przyszłych rozmowach, mówi: Polska niezmiennie uważa, że wszystko, co ma dotyczyć Ukrainy, musi dziać się z jej udziałem, a porządek międzynarodowy musi być przywrócony.

To samo mówi niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock, która przekazała dziennikarzom: Pokój można osiągnąć tylko razem. A to oznacza: z Ukrainą i z Europejczykami. Identyczne słowa wypowiedział też Donald Tusk, apelując w mediach społecznościowych, by włączyć Europę do procesu pokojowego.