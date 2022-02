Trwa wojna na Ukrainie. Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej agresji zginęło kilkaset osób, wielu cywili i żołnierzy jest rannych. Pomóc Ukrainie można na wiele sposobów – angażując się w wolontariat, wspierając zbiórki, a także podpisując petycje.

/ Shutterstock

"My, ludzie na całym świecie, prosimy państwa członkowskie NATO i kraje przyjazne Ukrainie o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i rozmieszczenie sił pokojowych na Ukrainie, udzielenie pomocy wojskowej Kijowowi i wsparcie narodu ukraińskiego, co zrobił m.in. Izrael" - pisze Nataliia Kostiuk, która zorganizowała petycję na portalu openPetition. Celem jest zebranie miliona podpisów.

Apel do członków NATO

LINK DO PETYCJI

Do rządów państw na całym świecie

Działania na rzecz Ukrainy podjęto także na stronie Petycje Obywatelskie Avaaz. Petycję zaadresowano do rządów państw na całym świecie.

"Jesteśmy po stronie ludzi Ukrainy i Rosji, którzy nie chcą tej wojny. Inwazja Putina to nie tylko atak na Ukrainę. To atak na wolność. Atak na demokrację. Atak naprawdę (...) Podpisz globalny list otwarty i udostępniaj go wszędzie. Kiedy zbierzemy wystarczającą liczbę podpisów, opublikujemy nasz apel w międzynarodowych mediach" - czytamy.

LINK DO PETYCJI

"Żadnej wojny na Ukrainie"

Petycję przygotowała także organizacja antywojenna World Beyond War. Pismo jest zaadresowane do rządów państw NATO.

"Żadnej wojny na Ukrainie! Nic nie jest warte ryzyka wojny, a tym bardziej wojny nuklearnej. Żadna strona nie chce wojny na Ukrainie, a już na pewno nie obywatele Ukrainy. Ktoś musi znaleźć odwagę, by przeciwstawić się temu i utorować drogę do współpracy i rozbrojenia" - tak brzmi teść pisma.

LINK DO PETYCJI

Petycja w kilku językach

Petycja w kilku językach, m.in. angielskim, japońskim, francuskim, czy niemieckim pojawiła się na stronie change.org.

"Niech Europa natychmiast powie jasno: Nigdy więcej wojny w Europie! Nadszedł czas, aby ogłosić pokój, a nie wojnę" - apelują autorzy pisma.

LINK DO PETYCJI

Do rządu Wielkiej Brytanii

"Uważamy, że groźba sankcji gospodarczych jest całkowicie niewystarczająca, aby odstraszyć Rosję. Chcemy, aby rząd (Wielkiej Brytanii - przyp. red.) zobowiązał się do obrony Ukrainy, w razie potrzeby włącznie z interwencją wojskową na pełną skalę" - pismo o takiej treści można z kolei wystosować do rządu Wielkiej Brytanii.

LINK DO PETYCJI

Do rządu Niemiec

Petycję zaadresowano także do rządu Niemiec. "Wzywamy rząd federalny do natychmiastowej reakcji na militarną agresję Rosji na Ukrainę i podjęcia konkretnych kroków przeciwko agresorowi" - apelują aktywiści.

LINK DO PETYCJI