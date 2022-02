Trwa napaść Rosji na Ukrainę. Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji w czwartek do sobotniego poranka granicę z Polską przekroczyło 100 tys. osób. Uciekają z niewielkim dobytkiem. Nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do swojej ojczyzny. Każdy z nas może im pomóc. Poniżej przedstawiamy listę zweryfikowanych zbiórek na rzecz uchodźców z Ukrainy. Przypominamy - zanim wpłacicie pieniądze, upewnijcie się, że ktoś nie podszywa się pod organizację zbierającą środki dla uchodźców.

Poniżej zamieszczamy listę organizacji, które zorganizowały zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie. Lista jest aktualizowana

Fundacja Pomogam.pl

Zbiórkę uruchomiła Fundacja Pomagam.pl. "Żeby zapewnić jak najskuteczniejszą pomoc, zebrane środki przekażemy ukraińskim organizacjom zajmującymi się pomocą humanitarną. Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach" - czytamy na stronie fundacji.

"Zbiórka została utworzona przez Fundację Pomagam.pl we współpracy z Fundacją "Nasz Wybór", która działa na rzecz Ukraińców w Polsce od 2014 roku. Obie organizacje będą czuwać nad podziałem środków i informować o sposobie ich wydatkowania. Wszelkie koszty związane z tą zbiórką pokrywa portal Pomagam.pl - 100% wpłaconej na zbiórkę kwoty trafia na fundusz solidarnościowy!" - czytamy na portalu.

Wpłat można dokonywać na stronie pomagam.pl/solidarnizukraina

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

"Naszą pomoc kierujemy do mieszkańców wsi i miast na wschodzie Ukrainy. Bezpośrednio na miejscu działa nasz Partner. Pierwsze pakiety pomocy humanitarnej oraz wsparcie psychologiczne dotarły już do ludzi na obszarach dotkniętych ostrzałem" - pisze na swojej stronie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Można wpłacić online lub przelać dowolną kwotę na konto PCPM

mBank 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy

Caritas

Zdecydowaliśmy o natychmiastowym przekazaniu 100 tys. zł na rzecz Ukrainy. Środki zostaną przekazane Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na zabezpieczanie bieżących przygotowań do sytuacji kryzysowej w placówkach objętych wsparciem organizacji. Wśród najpilniejszych potrzeb jest zaopatrzenie ich w żywność, środki higieniczne, ale także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej: zakup koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych - mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Potrzebna jest także pomoc psychologiczna dla dzieci, dla których ostatnie wydarzenia były bardzo traumatyczne. Sytuacja pozostaje bardzo dynamiczna i zakres potrzeb będzie ewoluował w czasie. Obie organizacje na bieżąco monitorują rozwój wypadków i będą określać skalę potrzebnego wsparcia, również w przypadku możliwych przesiedleń ludności z terenów zagrożonych działaniami zbrojnymi. Pozostajemy solidarni z naszym wschodnim sąsiadem i mamy nadzieję, że dalsza inwazja Rosji zostanie zatrzymana - dodaje.

Pieniądze można wpłacać przez stronę caritas.pl .

Numery kont do wpłat tradycyjnych:

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526

SWIFT: BPKOPLPW

Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

SWIFT: BIGBPLPW

Tytułem: UKRAINA



CARITAS POLSKA

ul. Okopowa 55

01-043 Warszawa

Polska Akcja Humanitarna

"Rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na zaopatrzenie w żywność i artykuły higieniczne najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego. Przekazana jednorazowo pomoc wystarczy na 3 zimowe miesiące" - informuje Polska Akcja Humanitarna. Pieniądze można wpłacać przez stronę www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina

Można też wpłacić je na konto, dopisując Ukraina:

Alior Bank S.A.

02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

IBAN: PL02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

SWIFT: ALBPPLPW



Polska Misja Medyczna

Pieniądze zbiera także Polska Misja Medyczna. "Stale monitorujemy sytuację w kraju i działania lokalnych organizacji, które dotychczas zapewniały pomoc na miejscu i weryfikujemy możliwości współpracy" - czytamy na stronie PMM.



"Zebrane środki zostaną przekazane na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych. Jeśli konflikt będzie się rozwijać, liczba osób potrzebujących pilnej pomocy może przekroczyć tę z 2015 r., kiedy nastąpiła eskalacja przemocy w kraju. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pilnej misji pomocowej w Ukrainie" - informuje PMM.

Pieniądze można wpłacać na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z tytułem UKRAINA.

Zbiórki na zrzutka.pl i siepomaga.pl

Część organizacji prowadzi też zbiórki przez portal zrzutka.pl - w tym Fundacja Otwarty Dialog , Fundacja HumanDoc .

Zbiórkę prowadzi też portal siepomaga.pl . "Z wielu źródeł docierają do nas informacje, że w tej chwili najpilniejsze obszary do zapewnienia pomocy dotyczą transportu i zakwaterowanie uchodźców oraz dostarczenia środków pierwszej potrzeby i żywności do strefy konfliktu. W tym też kierunku w pierwszej kolejności chcemy skierować nasze wsparcie" - czytamy na portalu.

Fundacja Avalon

Fundacja Avalon postanowiła wesprzeć w działaniach ukraińską Organizację Vostok.SOS - publiczną inicjatywę pomocy ofiarom konfliktu w Ukrainie. Zbiórkę można wesprzeć przez stronę: helpuj.pl/zbiorki/pomoc-ofiarom-wojny-w-ukrainie-wsparcie-organizacji-vostok-sos

Z zebranych funduszy w ramach tej zbiórki, organizacja Vostok.SOS sfinansuje:

znalezienie mieszkań tymczasowych dla ludzi, którzy ucierpieli w konflikcie;

pomoc humanitarną i medyczną dla ofiar przebywających w szpitalach;

ewakuację rodzin, które nie mogą wyjechać z ostrzeliwanych terenów, informacje na infolinii dla osób aktualnie przebywających w kryzysie (potrzebne będą pieniądze na komunikację mobilną, Internet, być może najpotrzebniejszy sprzęt do komunikacji na miejscu)

Zanim wpłacisz, zweryfikuj zbiórkę

Niestety, należy pamiętać, że inwazja Rosji na Ukrainie może być też wykorzystywana przez internetowych oszustów. Threat Labs i Niebezpiecznik.pl ostrzegają przed stronami internetowymi nakłaniającymi do wspierania Ukrainy m.in. przez tokeny i bitcoiny.