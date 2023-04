Sześć czołgów Leopard 2A4 hiszpańskich sił zbrojnych zostało w piątek wyekspediowanych z położonego na północy kraju portu w Santander na Ukrainę. Kilkaset osób, głównie członków Stowarzyszenia Ukraińców w Portugalii, wzięło udział w piątek w proteście pod ambasadą Brazylii w Lizbonie przeciwko stanowisku prezydenta tego kraju Inácio Luli da Silvy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Łotwa przekaże Ukrainie wszystkie posiadane pociski przeciwlotnicze Stinger" - poinformowała w piątek łotewska minister obrony Ināra Mūrniece. Niedziela jest 423. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieramy w relacji na żywo z 22.04.2023 r.

Ochotnicy 3. Brygady Operacyjnej Gwardii Narodowej Ukrainy „Spartan” podczas szkolenia bojowego w obwodzie charkowskim na zdjęciu z 20 kwietnia br. / Mykola Kalyeniak / PAP

06:21

Żołnierz amerykańskiej Gwardii Narodowej, odpowiedzialny za wyciek tajnych dokumentów w serwisie Discord, kierował je znacznie wcześniej i do znacznie większej grupy niż przypuszczano - poinformował w piątek "The New York Times".

Według gazety w lutym 2022 roku, wkrótce po inwazji na Ukrainę, użytkownik o profilu pasującym do należącego do żołnierza sił powietrznych Gwardii Narodowej Jacka Teixeiry zaczął zamieszczać tajne informacje wywiadowcze na temat rosyjskich działań wojennych.

Trafiały one do wcześniej nieujawnionej, liczącej ok. 600 członków grupy czatowej na platformie społecznościowej Discord.

06:14

Sześć czołgów Leopard 2A4 hiszpańskich sił zbrojnych zostało w piątek wyekspediowanych z położonego na północy kraju portu w Santander na Ukrainę. Wszystkie maszyny przeszły wcześniej remont.

Jak podało w piątek hiszpańskie radio Onda Cero, przekazanie armii ukraińskiej czołgów Leopard odbędzie się "we współpracy ze stroną polską".

Według hiszpańskiego Ministerstwa Obrony pierwsze czołgi dla Ukrainy przeszły modernizację oraz testy terenowe w Andaluzji, na południu kraju.

06:08

Kilkaset osób, głównie członków Stowarzyszenia Ukraińców w Portugalii, wzięło udział w piątek w proteście pod ambasadą Brazylii w Lizbonie przeciwko stanowisku prezydenta tego kraju Inácio Luli da Silvy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Demonstracja zbiegła się z rozpoczęciem wizyty brazylijskiego przywódcy w portugalskiej stolicy.

Na wiecu pod ambasadą pojawiły się również grupy niechętnych Luli Portugalczyków i brazylijskich imigrantów, którzy wspólnie z Ukraińcami skandowali hasła przeciwko lewicowemu prezydentowi Brazylii.

Obecny na manifestacji szef Stowarzyszenia Ukraińców w Portugalii Pavlo Sadokha powiedział mediom, że protest ma związek z sobotnią wypowiedzią prezydenta Brazylii w Chinach, gdzie oskarżył on USA o "zachęcanie do prowadzenia wojny" na Ukrainie.

06:04

Łotwa przekaże Ukrainie wszystkie posiadane pociski przeciwlotnicze Stinger - poinformowała w piątek łotewska minister obrony Ināra Mūrniece podczas obrad grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech.

Uczynimy wszystko, co możliwe, by zostały one (stingery - przyp. red.) przekazane tak szybko, jak to możliwe - powiedziała minister, cytowana przez ukraińską agencję Interfax-Ukraina.

Minister dodała, że Łotwa będzie dalej szkolić żołnierzy ukraińskich i zamierza przeszkolić ich dwukrotnie więcej niż było to w 2022 roku. Mūrniece oceniła, że do końca bieżącego roku Łotwa przeszkoli około 3 tys. wojskowych Sił Zbrojnych Ukrainy.