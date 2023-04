„W tym momencie to nie jest jeszcze koniec. Stworzyliśmy narzędzia, które spowodują, że ten problem załatwimy. Nie jest tak, że już dzisiaj sprawa jest załatwiona. Myślę, że ogłoszenia ostatnich dni spowodują, że to zboże wyjedzie z Polski. Szczególnie chodzi nam o zboże, które jest u polskiego rolnika” – tak na pytanie o to, czy kryzys zbożowy został już zażegnany, odpowiadał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Robert Telus.

Na uwagę, że być może problemu by nie było, gdyby w czerwcu ubiegłego roku rząd wprowadził odpowiednie regulacje dotyczące wwozu ukraińskiego zboża do Polski, Telus stwierdził: Żyjemy w czasie wojny. Cała wina leży po stronie agresora. W czasie wojny logika nie działa. Ja też jako rolnik nie sprzedałem w ubiegłym roku zboża, bo logika była taka zawsze, że na wiosnę zboże jest droższe i jest go mniej.

Krzysztof Ziemiec zauważył, że jedną z osób, która alarmowała, że będzie problem ze zbożem był Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa. Nie chcę mówić o ministrze Ardanowskim, bo to mój kolega, z którym współpracuję wiele lat, ale nie zawsze się z nim zgadzam. Myślę, że to jest normalne, że w pracy czasem mamy różne zdanie- podkreślił i dodał, że Henryk Kowalczyk podejmował działania w sprawie kryzysu zbożowego.

Kto zarobił na ukraińskim zbożu?

W pierwszych dniach piastowania funkcji szefa resortu rolnictwa Robert Telus mówił, że jest za ujawnieniem listy firm, które zarobiły na ukraińskim zbożu. Choć mijają kolejne dni, takie zestawienie nadal nie zostało upublicznione. Dlaczego? To jest kwestia czasu. Potrzeba czasu, żeby to ogłosić. Dni - mówił Telus i jednocześnie zaznaczył: Ciągle jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby te listy podać. Z tym, że musimy wyjaśnić, że to nie są firmy, które łamały prawo. Może to było niemoralne, bo przywoziły zboże z Ukrainy i sprzedawały polskiemu rolnikowi paszę ze zboża ukraińskiego. Ale oni działali zgodnie z prawem unijnym.

Telus zapewnił, że są firmy, które sprzedadzą polskie zboże zalegające u rolników. Problemem była cena. Ten problem załatwiliśmy dopłatą, którą ogłosiliśmy wczoraj - zaznaczył. Jak mówił w piątek premier Morawiecki, producenci pszenicy otrzymają dopłaty do poziomu 1400 zł do tony pszenicy.

"Trzeba zrobić wszystko, żeby agroport powstał"

W rozmowie pojawił się też temat budowy specjalistycznego portu do eksportu zboża. Politycy zapowiadali taką inwestycję. Czy pomysł może zostać zrealizowany? Odkąd zostałem ministrem, pracuję nad tym, dlatego byłem w portach. Szukam rozwiązania. Myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby taki port powstał - deklarował Telus.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że jeśli chcemy taki port zbudować od zera, to budowa może potrwać trzy lata. Czas budowy można skrócić, jeśli rząd zdecydowałby się umieścić inwestycję w istniejącym porcie - np. w Świnoujściu. Dzisiaj jeszcze nie powiem o decyzji, ale pracujemy nad tym, żeby taki port powstał jak najszybciej - stwierdził.

Ziemiec dopytywał też swojego gościa, czy Polska wystąpi do Unii Europejskiej z wnioskiem o unijny interwencyjny skup zboża. To pomysł polityków PSL. My ciągle występujemy z takimi wnioskami jeżeli chodzi o skup humanitarny. Ciągle rozmawiamy z Unią - mówił minister.