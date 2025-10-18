Rosyjska armia zmaga się z masową falą dezercji. Według danych ukraińskiego wywiadu wojskowego, od listopada 2024 roku do lipca 2025 roku aż 25 tysięcy żołnierzy opuściło jednostki Centralnego Okręgu Wojskowego. Przyczyną są fatalne warunki służby, braki w wyposażeniu oraz ogromne straty ponoszone na froncie.

/ Shutterstock

25 tysięcy rosyjskich żołnierzy zdezerterowało z Centralnego Okręgu Wojskowego w ciągu ostatnich miesięcy.

Przyczyną dezercji są fatalne warunki służby, braki w wyposażeniu i ogromne straty na froncie.

Od początku inwazji Rosja straciła ponad 1,1 miliona żołnierzy.

Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy aż 25 tysięcy żołnierzy z Centralnego Okręgu Wojskowego opuściło swoje stanowiska. Dotyczy to zarówno żołnierzy, którzy zdezerterowali bezpośrednio z linii frontu, jak i tych, którzy nie wrócili do służby po urlopach lub leczeniu. Zdarzają się także przypadki dezercji z bronią.

Główne przyczyny dezercji

Według informacji przekazanych przez ukraiński wywiad, głównymi powodami porzucania służby są:

Skrajnie niekorzystne warunki w jednostkach wojskowych, w tym znęcanie się starszych żołnierzy nad młodszymi,

w jednostkach wojskowych, w tym znęcanie się starszych żołnierzy nad młodszymi, Braki w wyposażeniu i zaopatrzeniu ,

, Wysyłanie żołnierzy na tzw. "mięsne szturmy", podczas których armia rosyjska ponosi ogromne straty.

Rosyjskie straty na froncie

Z danych opublikowanych przez ukraiński Sztab Generalny wynika, że od początku inwazji na Ukrainę rosyjskie siły straciły już ponad 1,1 miliona żołnierzy (zabici, ranni, zaginieni, jeńcy). W ciągu ostatniej doby liczba ta wzrosła o kolejne 1150 osób. Eksperci zwracają uwagę, że masowa dezercja i rosnące straty mogą znacząco wpłynąć na morale rosyjskich wojsk oraz ich zdolność do prowadzenia dalszych działań zbrojnych. Problemy z dyscypliną i braki kadrowe mogą osłabić pozycję Rosji na froncie.