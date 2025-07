W Bielsku-Białej pogotowie przeciwpowodziowe zaczęło obowiązywać o godz. 23:30 w niedzielę. Na taki ruch zdecydowano się ze względu na ciągłe opady i podnoszący się poziom rzeki Białej i lokalnych potoków. Prezydent miasta poinformował, że w dwóch miejscach mieszkańcom, których posesje są zagrożone zalaniem, wydawane są worki z piaskiem (ul. Lipnicka 72 i ul. Reksia 6).

W Bielsku-Białej pogotowie przeciwpowodziowe zaczęło obowiązywać o 23:30 w niedzielę. Na taki ruch zdecydowano się ze względu na ciągłe opady i podnoszący się poziom rzeki Białej i lokalnych potoków. Prezydent miasta poinformował, że w dwóch miejscach mieszkańcom, których posesje są zagrożone zalaniem, wydawane są worki z piaskiem (ul. Lipnicka 72 i ul. Reksia 6). Tam większość interwencji straży pożarnej dotyczyła wypompowania wody z zalanych ulic i posesji.

Podbeskidzie to jedno z miejsc najbardziej dotkniętych intensywnymi opadami deszczu w kraju. Ulewy dały się też we znaki w miejscach, gdzie rok temu doszło do powodzi - w gminie Otmuchów w województwie opolskim uszkodzona została droga. Wojewoda opolska Monika Jurek poinformowała też o przerwaniu wału na rzece Widna w Kałkowie.

W Kielcach, stolicy województwa świętokrzyskiego, trwa liczenie strat. Wczoraj zalane zostały ulice i ronda, wylała rzeka Silnica. O poranku strażacy mają mnóstwo pracy.

6,5 tysiąca osób bez prądu

Z najnowszych danych wynika, że w sumie od wczoraj strażacy w całej Polsce interweniowali już ponad tysiąc razy. Najwięcej interwencji było w województwie śląskim - tam wypompowywana jest woda z zalanych piwnic i usuwane są powalone konary drzew. Silny wiatr w nocy uszkodził też linie energetyczne. Ponad 6,5 tys. odbiorców nie ma prądu - najwięcej w województwie łódzkim.

Jakie są prognozy?