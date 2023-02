W swoim orędziu Władimir Putin zaatakował Zachód, oskarżając go o przekształcenie konfliktu w regionie w globalną wojnę. Zapowiedział, że Rosja zawiesza swój udział w START, czyli traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych.

Putin wygłaszający orędzie, widziany na telebimie w Saint Petersburgu / ANATOLY MALTSEV / PAP/EPA

Przez godzinę i 50 minut przywódca Rosji Wladimir Putin przekonywał, że to Zachód "wypuścił dżina z butelki" i rozpętał wojnę w Ukrainie.

Zachód jest gotowy użyć wszystkiego: terrorystów, nazistów, a nawet samego diabła, żeby walczyć z Rosją - powiedział Putin, dodając, że Rosji nie pozostaje nic innego, jak zawiesić swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START.

Nowy START to podpisany w 2010 roku traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.

W lutym bieżącego roku Departament Stanu USA oznajmił, że Rosja narusza traktat Nowy START, uniemożliwiając USA inspekcję swojego arsenału jądrowego.

Podczas trwającego blisko dwie godziny przemówienia Putin powtórzył swoje dotychczasowe propagandowe tezy i oskarżenia pod adresem Zachodu.

Utrzymywał m.in., że to państwa NATO wywołały wojnę na Ukrainie, a Rosja "stara się ten konflikt zakończyć", zachodnie sankcje jakoby nie mają wielkiego wpływu na rosyjską gospodarkę, a kraj znajduje się w stanie ciągłego zagrożenia ze strony USA i ich sojuszników, którzy rzekomo "chcą przekształcić wojnę na Ukrainie w globalny konflikt i postawili sobie za cel zniszczenie Rosji".

Putin nie zdecydował się jednak na otwarte groźby pod adresem Zachodu w kontekście poniedziałkowej wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Kijowie. Dyktator nie odniósł się do tego wydarzenia. Po powtórzeniu antyzachodnich wypowiedzi, nie różniących się od tych znanych z wcześniejszych wystąpień, dyktator skoncentrował się na kwestiach gospodarczych, finansowych, edukacyjnych i społecznych.