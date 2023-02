Joe Biden przyleciał najpierw do bazy w Rammstein w Niemczech, a dopiero potem wojskowym samolotem dotarł do Rzeszowa – wynika z nieoficjalnych informacji RMF FM. Z kolei do Kijowa prezydent USA przyjechał pociągiem z Polski. Istniało jednak kilka wariantów podróży i rozważano spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na granicy polsko-ukraińskiej - informują media w USA.