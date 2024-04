06:46

Bombardowania szkół i porywanie ukraińskich dzieci przez Rosjan będzie miało negatywne konsekwencje dla jakości edukacji w Ukrainie, poziomu kapitału ludzkiego i przyszłego rynku pracy - powiedziała PAP Hanna Nowosad, minister edukacji i nauki Ukrainy w latach 2019-2020, współzałożycielka fundacji charytatywnej SavED.

Chiny wspierają Rosję w zwiększeniu jej bazy przemysłowej obronnej w tak dużym zakresie, że Moskwa podejmuje obecnie najbardziej ambitną od czasów sowieckich ekspansję produkcji militarnej. Wzmacnia ją to w wojnie z Ukrainą - oceniają wysocy urzędnicy ekipy prezydenta USA Joe Bidena, cytowani przez CNN.

Wyliczają, że sprowadza się to m.in. do produkcji obrabiarek, silników do dronów, przekazu technologii do rakiet przeciwokrętowych, mikroelektroniki i nitrocelulozy, używanej w produkcji paliwa do broni. W 2023 roku 90 proc. importu mikroelektroniki z Chin Rosja wykorzystywała do produkcji rakiet, czołgów i samolotów.

"Wpływa to na zdolność Rosji do kontynuowania ataku na Ukrainę, podczas gdy armia ukraińska zmaga się z brakami sprzętu i broni. Wyzwanie dla Ukrainy jest dodatkowo pogłębione przez republikanów w Kongresie USA, którzy wciąż blokują głosowanie nad nowym pakietem pomocy wojskowej dla Kijowa" - podkreśliła CNN. Jak podała wcześniej, Moskwa wydaje się być na dobrej drodze do wyprodukowania niemal trzykrotnie więcej amunicji artyleryjskiej niż USA i Europa.

Poza sprzętem obronnym Chiny pomagają Rosji w poprawie jej zdolności satelitarnych i kosmicznych, co też jest wykorzystywane w agresji na Ukrainę.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen podczas wizyty w Pekinie ostrzegła o "poważnych konsekwencjach", jeśli chińskie firmy będą udzielać wsparcia Rosji w wojnie na Ukrainie. Administracja Joe Bidena wydała też rozporządzenie dotyczące światowych banków, ułatwiających wsparcie dla rosyjskiej bazy przemysłowej obronnej. Skutkowałoby to amerykańskimi sankcjami.

USA i Wielka Brytania ogłosiły w piątek zakaz importu aluminium, miedzi i niklu pochodzących z Rosji, by pozbawić Kremla dochodów z handlu metalami. Metale zostały też wycofane z obrotu na giełdach w Londynie i Chicago.

Jak podali we wspólnym komunikacie szefowie resortów finansów obu krajów, Janet Yellen i Jeremy Hunt, embargo ma na celu zakłócenie rosyjskich dochodów z obrotu metalami. Import, eksport i reeksport aluminium, miedzi i niklu pochodzących z Rosji zostanie zakazany, zaś surowce te nie będą mogły również być przedmiotem handlu na dwóch największych giełdach - w Londynie i Chicago. Ograniczenia te będą dotyczyły jednak tylko surowców wydobytych po 13 kwietnia, kiedy zakaz wejdzie w życie.

Poprzez podjęcie tych działań w skalibrowany i odpowiedzialny sposób, zredukujemy zarobki Rosji, jednocześnie chroniąc naszych partnerów i sojuszników przed niepożądanymi skutkami - powiedziała Janet Yellen.

Rosja jest jednym z największych światowych wydobywców wszystkich trzech metali, zwłaszcza aluminium.

Rozważamy pomoc dla Ukrainy w formie pożyczek zamiast daru - powiedział w piątek były prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej ze spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Jego wypowiedź sugeruje możliwe przełamanie impasu w sprawie pakietu dla Ukrainy.

Przyglądamy się temu w tej chwili i myślimy nad tym, by uczynić to w formie pożyczki, zamiast daru. Dajemy w prezencie miliardy i miliardy dolarów i przyjrzymy się temu - powiedział Donald Trump, stojąc u boku spikera Izby Reprezentantów, od którego praktycznie zależy przyszłość wsparcia USA dla Ukrainy. Były prezydent przestrzegł jednocześnie, że dla niego najważniejsze jest, by Europa zwiększyła swoje zaangażowanie.

Jeśli nie zrównają się (z nami), będę bardzo zły, bo ich to dotyka dużo bardziej, niż nas - dodał.

Wypowiedź byłego prezydenta USA przychodzi w momencie, gdy część republikanów wciąż blokuje jakikolwiek pakiet pomocy dla Ukrainy, zaś bliska stronniczka Donalda Trumpa Marjorie Taylor Greene groziła spikerowi Mike'owi Johnsonowi usunięciem ze stanowiska, jeśli podda pakiet dla Ukrainy pod głosowanie. Podczas konferencji Trump bronił Johnsona, twierdząc, że robi on "tak dobrą robotę, jak tylko można było się spodziewać", biorąc pod uwagę minimalną, jednogłosową większość republikanów w Izbie Reprezentantów.