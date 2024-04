W nocy z 10 na 11 kwietnia Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na znajdującą się w obwodzie kijowskim elektrociepłownię Tripilską. W wyniku uderzenia z użyciem nowoczesnych rakiet manewrujących CH-69, infrastruktura kompleksu została całkowicie zniszczona.

Elektrownia dostarczała energię do Kijowa i okolic, a także do obwodu czerkaskiego i żytomierskiego.

Polska odrzuca podanie o wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej

Kilka krajów europejskich odrzuciło ukraińską prośbę o dostarczenie systemów obrony powietrznej - donosi Financial Times. Wśród wymienianych przez brytyjski dziennik krajów, znalazły się Hiszpania, Rumunia i Polska. Władze wspomnianych państw tłumaczą swoją decyzję koniecznością zachowania własnych zdolności obronnych.

Polska w tej chwili nie dysponuje systemem obrony przeciwrakietowej Patriot. My dopiero budowę tego systemu rozpoczynamy w Polsce. Ten system absolutnie w Polsce nie jest jeszcze gotowy. My tak naprawdę dzisiaj, jako Polska, nie mamy po prostu czego przekazać, nawet gdybyśmy chcieli - przekazał w piątek na konferencji w Wilnie prezydent RP Andrzej Duda.

W Polsce faktycznie systemy Patriot działają, ale zostały rozmieszczone przez siły brytyjskie i amerykańskie. Duda podkreślił, że ze wszystkich krajów graniczących z Ukrainą, to właśnie na Polskę spadła już rosyjska rakieta, a inne naruszyły naszą przestrzeń. "Sami znajdujemy się w sytuacji zagrożenia potencjalnym rosyjskim atakiem" - przekazał prezydent.

Patriot, to amerykański system ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej. Dysponuje zasięgiem od 3 do 160 km. Dokładna liczba systemów, które na stanie posiadają obecnie Ukraińcy - nie jest znana. Kijów poinformował, że potrzebuje 25 baterii, by móc skutecznie chronić miasta w Ukrainie. Niemcy przekazali do tej pory dwa takie systemy.