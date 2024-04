Bezzałogowce ZALA Lancet to najpotężniejsze drony szturmowe produkowane w Rosji. Ukraińska firma zbrojeniowa CDET, która stworzyła własną wersję tego uzbrojenia, znaną jako Ukro-Lancet, wykonała niemal identyczną kopię rosyjskiej maszyny - ujawnił w czwartek korespondent "Bilda" Julian Roepcke, zajmujący się również oceną sytuacji na froncie na podstawie materiałów foto i wideo oraz analizy zdjęć satelitarnych.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała we wtorek o skutecznych atakach za pomocy dronów na systemy obrony powietrznej wroga, przeprowadzonych w odległości 10-30 km za linią frontu.

Drony Lancet, produkowane przez koncern z rosyjskiego Iżewska i kosztujące około 35 tys. dolarów za sztukę, są w stanie zniszczyć wielokrotnie droższe zachodnie uzbrojenie, takie jak czołgi Leopard 2 czy samobieżne haubicoarmaty Caesar.

15:30

11 kwietnia Rosja użyła nowych rakiet manewrujących CH-69 do ataku na trypilską elektrownię - informuje Ukraińska Prawda. Wcześniej serwis Defence Express podał, że użycie przez Rosjan nowych pocisków pozwoliło na zmaksymalizowanie zniszczeń.

CH-69 są bardziej skomplikowanymi systemami, zbliżonymi do Cyrkonów. Ukraina wciąż apeluje do Zachodu o dostarczenie baterii przeciwlotniczych Patriot.

13:30

Tusk, w piątek podczas konferencji prasowej po spotkaniu z szefem greckiego rządu Kiriakosem Mitsotakisem, pytany był, czy w trakcie spotkań roboczych były dyskutowane kolejne sankcje na Rosję.

Akurat wczoraj przy stole, przy którym siedzieliśmy, była zgoda, co do tego, że należałoby na serio podjąć wysiłek użycia zamrożonych aktywów rosyjskich, a nie tylko odsetek. Ale kapitału, który jest w dyspozycji państw zachodu, to 250-300 mld euro - przekazał polski premier, dodając, że "krok po kroku jesteśmy bliżej decyzji, korzystanie z tych zamrożonych środków".

12:56

W Biełgorodzie w Rosji ukraiński dron uderzył w budynek administracyjny koncernu Gazprom, raniąc dwie osoby - poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow na Telegramie.

Gładkow powiedział również, że fasada budynku Gazpromu została uszkodzona, a służby ratunkowe wciąż pracują na miejscu ataku.

12:52

Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF o pilne dostawy systemów obrony powietrznej, gdyż Rosja niemal codziennie rujnuje obiekty ukraińskiej infrastruktury krytycznej. Zdaniem Kliczki "to nie wojna, to terror".

"Nie możemy przetrwać bez pomocy naszych partnerów. Nasza gospodarka nie funkcjonuje, nasza logistyka jest zniszczona, nasz potencjał militarny jest zmniejszony" - mówił mer Kijowa.

11:28

Wielka Brytania powinna rozważyć wysłanie wojsk na Ukrainę, aby zapewnić szkolenie i inne wsparcie siłom ukraińskim w wojnie z Rosją, choć z dala od linii frontu - powiedział James Heappey, który pod koniec marca ustąpił ze stanowiska wiceministra obrony.

W obszernym wywiadzie dla stacji Sky News Heappey, który stanowisko to pełnił przez 4,5 roku, podkreślił, że wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją jest kluczowe dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii i całej Europy. Wezwał Wielką Brytanię i jej sojuszników, aby poszły jeszcze dalej w dostarczaniu broni, która jest potrzebna Ukrainie do odpierania rosyjskich ataków.

11:24

W celu uzupełnienia strat, które siły okupacyjne ponoszą w walkach na Ukrainie, i obsadzenia nowych jednostek Kreml wysyła na wojnę personel rosyjskiej Floty Pacyfiku - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Zgodnie z decyzją dowódcy Floty Pacyfiku Federacji Rosyjskiej, Wiktora Liiny, rotacje do Syrii zostały całkowicie wstrzymane, a cały personel jest wysyłany do strefy walk na Ukrainie. Obejmuje to 2000 rosyjskich żołnierzy z Kraju Nadmorskiego i Kamczatki" - dodano.

09:35

Ataki rosyjskich dronów z ostatniej nocy spowodowały pożar w zakładzie energetycznym w Dniepropietrowsku i uszkodziły infrastrukturę krytyczną w Chersoniu na południu Ukrainy - poinformowały w piątek władze regionalne.

09:33

Brytyjski minister obrony Grant Shapps zasugerował, że przechodząca obecnie testy broń laserowa DragonFire mogłaby zostać użyta na Ukrainie do zestrzeliwania rosyjskich dronów, jeśli udałoby się jeszcze bardziej przyspieszyć jej regularną produkcję.

Według pierwotnych planów DragonFire miał wejść na wyposażenie sił zbrojnych Wielkiej Brytanii w 2032 roku, ale ministerstwo obrony poinformowało o przyspieszeniu tego terminu i ma to się stać najpóźniej w 2027 roku.

W połowie stycznia ministerstwo obrony poinformowało o przeprowadzeniu pierwszego udanego testu DragonFire przeciw celowi w powietrzu. Broń energetyczna kierowana laserowo (LDEW) wykorzystuje intensywną wiązkę światła do przecinania celu i może uderzać z prędkością światła.

Według resortu broń ta jest na tyle precyzyjna, że może z odległości kilometra trafić w monetę jednofuntową i jest wielokrotnie tańsza niż pociski czy drony, które może niszczyć. Jak wówczas przekazano, uruchomienie systemu DragonFire na 10 sekund jest równoważne kosztowi używania zwykłego grzejnika przez godzinę, a typowy koszt jego obsługi wyniesie mniej niż 10 funtów za strzał.

07:55

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 16 z 17 dronów Shahed-131/136, którymi wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę ostatniej nocy - poinformował w piątek rano dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.

05:13

Ukraińskie dzieci deportowane do Rosji przechodzą indoktrynację i mogą zostać wysłane do walki na Ukrainie - powiedziała małżonka ukraińskiego prezydenta Ołena Zełenska w wywiadzie dla włoskiej telewizj RAI. Podkreśliła, że nieznana jest dokładna liczba deportowanych dzieci. Może to być nawet ponad 19 tysięcy.

05:05

Rosyjskie ostrzały ukraińskich obiektów energetycznych to część "demilitaryzacji" Ukrainy - oświadczył Władimir Putin, nawiązując do zmasowanego ataku na ukraińską infrastrukturę krytyczną.

"Niestety w ostatnim czasie obserwowaliśmy serię ataków na nasze obiekty energetyczne i byliśmy zmuszeni do odpowiedzi" - miał powiedzieć Putin na spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką.

Dodał, że Rosja "nie przeprowadzała żadnych ostrzałów" zimą "ze względów humanitarnych".

W nocy z środy na czwartek doszło do kolejnego ataku rakietowego na Charków i obwód charkowski. Celem były również obiekty w obwodach kijowskim, zaporoskim, odeskim i lwowskim. W obwodzie kijowskim całkowicie zniszczona została elektrociepłownia Trypilska.