Specjalny wysłannik Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew, przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie rozmawiał z przedstawicielami administracji prezydenta Donalda Trumpa. W centrum negocjacji znajdują się kwestie pokoju na Ukrainie, współpracy gospodarczej oraz możliwe przedłużenie wykluczenia rosyjskiej ropy z sankcji - podała w czwartek agencja Reutera powołując się na źródła zaznajomione z przebiegiem wizyty.

Kirił Dmitrijew i Jared Kushner w trakcie spotkania w Moskwie / Alexander KAZAKOV/AFP / East News

Jeszcze więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Agencja Reutera podaje, że celem wizyty ma być omówienia porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy oraz współpracy gospodarczej między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

Wizyta Dmitrijewa odbywa się tuż przed ważną decyzją władz USA dotyczącą przedłużenia wygasającego 11 kwietnia zwolnienia rosyjskiej ropy z sankcji. Przypomnijmy, że 12 marca Stany Zjednoczone ogłosiły 30-dniowe zwolnienie z sankcji dla rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych, które były już załadowane na tankowcach przed tą datą. Decyzja ta miała na celu stabilizację światowych rynków energii, które zostały zachwiane po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny z Iranem.

Rozmowy na najwyższym szczeblu

Złagodzenie sankcji było poprzedzone rozmową telefoniczną między prezydentami Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem, która odbyła się 9 marca. Następnie do Stanów Zjednoczonych przybył Kiriłł Dmitrijew, by spotkać się z amerykańską delegacją, w skład której weszli m.in. specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz Jared Kushner, zięć prezydenta. Tematem rozmów był przede wszystkim kryzys energetyczny i możliwe rozwiązania, które mogłyby wpłynąć na stabilizację sytuacji na światowych rynkach.



Rosja ogłasza wielkanocny rozejm

Informacje o wizycie Dmitrijewa w USA pojawiły się tuż przed tym, gdy prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozejm w wojnie z Ukrainą na okres prawosławnych świąt wielkanocnych . Walki mają zostać wstrzymane 11 kwietnia po południu. Rozejm ma potrwać do 12 kwietnia do końca dnia. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski proponował rozejm na czas Wielkanocy.

W minionym tygodniu agencja AFP, opierając się na danych amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) powiadomiła, że w marcu rosyjska armia, po raz pierwszy od dwóch i pół roku, nie odnotowała w ciągu miesiąca postępów terytorialnych w Ukrainie. W ocenie AFP jest to m.in. wynik kontrofensywy sił ukraińskich na południowym wschodzie kraju.

AFP przypomniała, że w czwartym roku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę Rosja kontroluje ponad 19 proc. ukraińskiego terytorium, w tym 7 proc., które pozostawało pod jej kontrolą już od 2014 r., kiedy - po aneksji Krymu i wybuchu wspieranej przez Rosję rebelii w Donbasie - faktycznie rozpoczęła się wojna rosyjsko-ukraińska.