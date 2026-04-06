Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. W poniedziałek rano szef administracji wojskowej ukraińskiej Odessy Serhij Łysak poinformował o śmierci trzech osób, w tym dziecka, i 10 rannych w wyniku ataku, jaki przeprowadzili Rosjanie. Uderzenie nastąpiło z powietrza.

Zniszczenia spowodowane atakiem Rosjan na Odessę / Alena Solomonova / PAP/EPA

O skutkach ataku wroga w poniedziałek rano Łysak poinformował w mediach społecznościowych.

Nocny atak Rosjan na Odessę

"W następstwie ataku wroga przeprowadzonego wczoraj (w niedzielę - red.) wieczorem, z przykrością informujemy o trzech ofiarach śmiertelnych, w tym dziecku" - napisał Łysak na Telegramie. Dodał, że w wyniku ataku, który uderzył w budynki mieszkalne, rannych zostało również 10 osób, w tym dwie ciężko.

Wcześniej władze informowały, że nocą zaatakowano osiedla mieszkaniowe w kilku dzielnicach miasta. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały przed rosyjskimi atakami dronów w regionie.

Media: Rosjanie zestrzelili ukraińskie drony

Z kolei rosyjskie wojsko, cytowane przez agencję Reutersa, poinformowało w poniedziałek rano, że jednostki obrony powietrznej zestrzeliły 148 ukraińskich dronów w ciągu trzech godzin, a urzędnicy poinformowali, że ekipy ratunkowe przywracają zasilanie prawie pół miliona gospodarstw domowych w przypadku przerw w dostawie prądu związanych z atakami powietrznymi.

Według informacji Reutersa w niedzielę wieczorem dron zabił wolontariusza obrony cywilnej w rosyjskim regionie przygranicznym Biełgorod, będącym częstym celem ukraińskiego wojska, a drony zaatakowały również budynek mieszkalny w rosyjskim porcie Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.

Burmistrz portu w Noworosyjsku, Andriej Krawczenko powiedział natomaist, że odłamki drona uderzyły w wieżowiec. Jak dotąd nie pojawiły się informacje o ofiarach.



