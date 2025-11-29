"Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotykami i ludźmi: uważajcie przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej za zamkniętą. Dziękujemy za uwagę! PREZYDENT DONALD J. TRUMP" - ogłosił w sobotę po południu przywódca USA. Polski resort spraw zagranicznych zaleca "powstrzymanie się od wszelkich podróży do Wenezueli, w tym na wyspę Margarita".

/ JIM WATSON/AFP/East News / East News

Donald Trump zamyka przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą

"Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotykami i ludźmi: uważajcie przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej za zamkniętą (...)" - napisał w sobotę po południu w swoim serwisie Truth Social prezydent USA Donald Trump.

Nie wyjaśnił powodów swojej decyzji i nie podał szczegółów.

Ostrzeżenie (NOTAM) do samolotów lecących nad Wenezuelą wydała już tydzień wcześniej Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Poleciła wówczas lotnikom "ostrożność" podczas lotów przez region obejmujący Wenezuelę i część Morza Karaibskiego na wszystkich pułapach ze względu na "pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa i zwiększoną aktywność wojskową w i wokół Wenezueli".

MSZ odradza wszelkie podróże do Wenezueli

Nasze MSZ już wcześniej - "ze względu na koncentrację sił zbrojnych w regionie, zawieszanie wielu połączeń lotniczych oraz możliwość nagłego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa" - odradzało wszelkie podróże do Wenezueli, w tym na wyspę Margarita oraz na sąsiednie wyspy należące do tego samego regionu turystycznego.

"Jeśli znajdujesz się w Wenezueli i potrzebujesz natychmiastowej pomocy, skontaktuj się z lokalnymi służbami ratunkowymi za pośrednictwem numeru alarmowego 911" - informuje polski resort spraw zagranicznych.