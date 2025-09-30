Tragedia w obwodzie sumskim. Czteroosobowa rodzina - w tym dwoje dzieci w wieku czterech i sześciu lat - zginęła w nocy z poniedziałku na wtorek w wyniku ataku rosyjskiego drona na dom mieszkalny.

Zniszczenia wojenne w Ukrainie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Do ataku doszło we wsi Czerneczczyna w gminie Krasnopole w obwodzie sumskim - poinformowały władze regionu.

Ratownicy wydobyli spod gruzów ciała rodziców i ich synów.

To straszna i niepowetowana strata dla całej wspólnoty i obwodu. Składam szczere kondolencje rodzinie i bliskim - powiedział szef władz wojskowych obwodu sumskiego Ołeh Hryhorow w komunikatorze Telegram.

Śmierć rodziny w Czerneczczynie to tragedia, której nigdy nie zapomnimy i nie wybaczymy - dodał.

Region ten regularnie znajduje się pod ostrzałem rosyjskich dronów i artylerii z terytorium sąsiadującej z nim Rosji.

