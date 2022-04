Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiał w piątek telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Podniósł potrzebę udostępnienia pomocy humanitarnej i funkcjonowania korytarzy humanitarnych, umożliwiających bezpieczną ewakuację ludności cywilnej z oblężonych przez Rosjan miast na Ukrainie, w szczególności Mariupola - przekazało źródło unijne.

Charles Michel / PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

Przewodniczący Rady Europejskiej wezwał do humanitarnego zawieszenia broni z okazji zbliżającej się prawosławnej Wielkanocy. Podniósł potrzebę udostępnienia pomocy humanitarnej i funkcjonowania korytarzy humanitarnych, umożliwiających bezpieczne przejście dla ludności cywilnej z oblężonych miast, w szczególności Mariupola. Przewodniczący Rady Europejskiej wezwał Putina do bezpośredniej współpracy z prezydentem (Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim, zgodnie z prośbą prezydenta Zełenskiego - przekazał korespondentom w Brukseli wysoki rangą urzędnik unijny.



Jak dodał, Michel jednoznacznie podkreślił "brak akceptacji dla wojny prowadzonej przez Rosję, szczegółowo opisał koszty sankcji, jakie UE nakłada na Rosję za umyślną agresję i łamanie prawa międzynarodowego, jak również przypomniał o wsparciu UE dla Ukrainy i jej integralności terytorialnej".



Michel omówił z Putinem także ostatnie wydarzenia na Kaukazie Południowym oraz spotkanie z przywódcami Armenii i Azerbejdżanu, których gościł 6 kwietnia. Przewodniczący Rady Europejskiej wyraziła wolę zarówno prezydenta (Azerbejdżanu Ilhama) Alijewa, jak i premiera (Armenii Nikola) Paszyniana, by szybko dążyć do porozumienia pokojowego między ich krajami - przekazał urzędnik.



Rozmowa nastąpiła po wizycie Michela na Ukrainie z 20 kwietnia, podczas której omówił z prezydentem Zełenskim kwestie związane z konfliktem.