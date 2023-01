Rodzina Chrisa Parry'ego wydała komunikat, w którym oddała hołd bezinteresownej determinacji Brytyjczyka w niesieniu pomocy potrzebującym.

Krewni Andrew Bagshawa wezwali cywilizowane kraje do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, by "zatrzymać niemoralną wojnę" i wesprzeć Ukrainę w walce z agresorem.

Chris Parry udzielił przed śmiercią wywiadu telewizji SKY News, opisując w nim warunki, w jakich niósł pomoc Ukraińcom.

Bagshaw przyjechał do Ukrainy z Nowej Zelandii. Posiadał podwójne brytyjskie i nowozelandzkie obywatelstwo. Jego matka oskarżyła Rosję o ludobójstwo. To niemoralne, co tam się dzieje - powiedziała.