W ostatnim czasie Stany Zjednoczone zintensyfikowały wysiłki na rzecz pokoju między Rosją i Ukrainą, czego dowodem ma być opracowany przez Waszyngton i omówiony z Moskwą zestaw propozycji dotyczących zakończenia konfliktu. Przedstawiciel władz w Kijowie, cytowany przez Reutersa, przyznał, że Ukraina nie brała udziału w przygotowywaniu rozwiązań.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Reuters poinformował w środę, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela Kijowa, że władze Ukrainy otrzymały "sygnały" ze strony Stanów Zjednoczonych dotyczące amerykańskich propozycji w sprawie zakończenia wojny z Rosją.

Agencja podkreśliła, że Amerykanie omówili już swój zestaw propozycji z Rosjanami. Wspomniane źródło w Kijowie podkreśliło, że Ukraina nie brała udziału w przygotowywaniu rozwiązań.

Seria spotkań ws. wojny

Reuters przypomniał, że w ostatnim czasie Stany Zjednoczone zintensyfikowały wysiłki na rzecz wznowienia negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją. Zaznaczono zarazem, że strona rosyjska nie wykazuje oznak zmiany stanowiska.

Reuters i portal Politico podały, że dwaj wysocy rangą amerykańscy wojskowi - sekretarz armii Dan Driscol i szef sztabu armii gen. Randy George - udali się do Ukrainy z niezapowiedzianą wizytą. W jej trakcie mają rozmawiać m.in. z ukraińskimi dowódcami wojskowymi, parlamentarzystami, a także prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Na środę zaplanowane jest również spotkanie w Stambule ukraińskiego przywódcy z prezydentem Turcji Recepem Tayipem Erdoganem. Celem rozmów jest "ożywienie negocjacji". "Zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby przybliżyć zakończenie wojny, to najważniejszy priorytet Ukrainy" - oświadczył we wtorek ukraiński prezydent.

Rosyjskie i ukraińskie żądania

Przypomnijmy, że Rosja domaga się m.in. całkowitego wycofania ukraińskich wojsk z obwodów chersońskiego, donieckiego, ługańskiego i zaporoskiego w ciągu 30 dni od ogłoszenia rozejmu, a także neutralności Ukrainy, ograniczenia liczebności ukraińskiej armii oraz rozpisania wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Władze w Kijowie odrzucają te żądania i domagają się wycofania rosyjskich wojsk z ukraińskiego terytorium. Ostatnia runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji odbyła się 23 lipca w Stambule.