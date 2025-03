Telefoniczną rozmowę z Zełenskim przeprowadził prezydent Francji Emmanuel Macron, który w wypowiedzi dla prasy zaapelował, by szanować "tych, którzy walczyli od samego początku" i przypomniał, że agresorem w trwającej wojnie jest Rosja, a naród ukraiński - ofiarą.

Biura brytyjskiego premiera Keira Starmera poinformowało, że w piątek wieczorem przeprowadził on rozmowę zarówno z Trumpem, jak i Zełenskim. "Premier Starmer podtrzymuje niezachwiane poparcie dla Ukrainy i robi, co w jego mocy, by znaleźć drogę naprzód w kierunku trwałego pokoju w oparciu o suwerenność i bezpieczeństwo Ukrainy" - czytamy w oświadczeniu.

Rzecznik Starmera przypomniał, że szef brytyjskiego rządu oczekuje w niedzielę w Londynie międzynarodowych przywódców na szczycie w sprawie Ukrainy. Premier zaprosił na to spotkanie kilkunastu europejskich szefów państw i rządów, w tym premiera Tuska. Wśród zaproszonych gości jest prezydent Zełenski. W rozmowach mają także wziąć udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

BBC oceniła w kontekście fiaska rozmów w Białym Domu, że stawka spotkania w Londynie jest "kolosalna".

Zełenski: Ważne, aby o Ukrainie mówiono i nikt o niej nie zapomniał

Jak bardzo ważne dla Ukraińców są te wszystkie słowa oraz działania, przekonywał ukraiński deputowany Mykoła Kniażycki, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Sam Wołodymyr Zełenski napisał o tym w sobotę po spotkaniu ze społecznością ukraińską w Domu Ukraińskim w Waszyngtonie.

"Dla nas bardzo ważne jest, aby o Ukrainie mówiono i nikt o niej nie zapomniał - ani w czasie wojny, ani po niej. Dla ludzi w Ukrainie ważne jest, aby wiedzieli, że nie są sami, że ich interesy są reprezentowane w każdym kraju i w każdym zakątku świata" - napisał prezydent na Telegramie po waszyngtońskim spotkaniu z przedstawicielami diaspory.

Telegram

Stronnicy Trumpa

Donalda Trumpa - jako jeden z nielicznych, nie zaskakując ekspertów politycznych - poparł węgierski przywódca Viktor Orban.

"Silni ludzie tworzą pokój, słabi ludzie wywołują wojnę. Dziś Prezydent Donald Trump odważnie stanął w obronie pokoju. Nawet jeśli dla wielu było to trudne do strawienia. Dziękuję, Panie Prezydencie!" - napisał premier Wegier na X.