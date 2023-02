Dodał następnie, że za inwazją rosyjską "stoi nie ekspansja NATO, gwarancje bezpieczeństwa czy też sankcje, ale pragnienie Rosji, by zniszczyć Ukrainę i zabijać Ukraińców".

16:14

Władze Ukrainy spodziewają się, że w lutym może dojść do ofensywy wojsk rosyjskich, bo "oni lubią symbole", a 24 lutego minie rok od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji - oświadczył w niedzielę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Armia ukraińska "jest gotowa" - zapewnił.

Reznikow zaznaczył, że chociaż obecnie strona ukraińska nie widzi zgrupowań uderzeniowych agresora, to "oczekuje możliwych ataków" już w tym miesiącu.

15:23

Chińskie firmy, państwowe i prywatne, dostarczają Rosji sprzęt i części uzbrojenia do wykorzystania na wojnie przeciwko Ukrainie - podał amerykański dziennik "Wall Street Journal", powołując się na analizę danych rosyjskiego urzędu celnego.

Państwowe rosyjskie firmy zbrojeniowe, objęte sankcjami przez wiele krajów, sprowadzały z Chin m.in. urządzenia nawigacyjne, sprzęt do zagłuszania sygnału oraz części do myśliwców - przekazał "WSJ". Chińska dyplomacja zaprzeczyła tym doniesieniom.

14:55

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Charkowa (drugego co do wielkości miasta Ukrainy) zostało rannych w niedzielę rano pięcioro cywilów - powiadomił szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Ranni to czterej mężczyźni i kobieta; otrzymują niezbędną pomoc medyczną.

Siły rosyjskie, jak podaje strona ukraińska, zaatakowały Charków rakietami wystrzelonymi z systemów S-300. Pociski trafiły w gmach Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Komunalnej; uszkodziły również budynki mieszkalne.

14:30

W Odessie prądu nie ma wciąż 40 proc. odbiorców, czyli około 280 tys. mieszkańców; udało się wznowić dostawy dla około 200 tys. osób i do obiektów infrastruktury krytycznej, ale sytuacja pozostaje trudna - poinformował w niedzielę premier Ukrainy Denys Szmyhal.

"W mieście bez elektryczności pozostaje nadal do 40 proc. odbiorców (280 tys. osób), obowiązują nadzwyczajne wyłączenia prądu. Niemniej, w ciągu wieczora i nocy (z soboty na niedzielę - PAP) udało się przywrócić dostawy prądu dla ponad 200 tys. abonentów oraz infrastruktury krytycznej" - przekazał ukraiński premier.

13:31

W obwodzie woroneskim, regionie Rosji graniczącym z Ukrainą, zbiegło sześciu rezerwistów zmobilizowanych na wojnę z sąsiednim krajem. Mężczyźni wysiedli z pociągu i oddalili się w nieznanym kierunku - podało niezależne Radio Swoboda, powołując się na kanał Baza w serwisie Telegram.

12:30

Ukraińscy żołnierze znajdują się już w drodze na szkolenia z obsługi systemów obrony przeciwlotniczej SAMP/T Mamba, których przekazanie Ukrainie zapowiedziały Francja i Włochy - poinformował dowódca Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Mykoła Ołeszczuk.

11:12

Były premier Izraela Naftali Bennett powiedział, że na początku wojny Władimir Putin obiecał mu, że nie zabije prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

10:31

"Rosyjskie wojska próbują zająć Wuhłedar - miasto na południowy zachód od Doniecka - by zniszczyć logistykę ukraińskiej armii" - ocenił w ukraińskiej telewizji Espreso zastępca mera Wuhłedaru Maksym Werbowski.

10:06

W ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie wojska, próbujące okrążyć Bachmut w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, osiągały tam niewielkie postępy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

09:54

Rosyjscy okupanci konfiskują na tymczasowo kontrolowanych terenach Ukrainy książki w języku ukraińskim i spalają je w kotłowniach. Jest to praktyka rodem z czasów nazistowskich Niemiec - poinformował portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

09:29

Szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj zdementowałinformacje rozpowszechniane przez Rosjan o zajęciu przez nich Biłohoriwki - miejscowości na Ługańszczyźnie na wschodzie kraju, w pobliżu granicy z obwodem donieckim.

08:40

Czterech cywilów zginęło w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. 11 osób zostało rannych - poinformował szef obwodowej administracji Pawło Kyryłenko.

08:30

W sobotę z Ukrainy do Polski przyjechało 22,2 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 22,3 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 9,6 mln wjazdów do Polski i prawie 7,8 mln wyjazdów do Ukrainy.

08:05

W najbliższych tygodniach rosyjskie wojska na Ukrainie skoncentrują się na działaniach zbrojnych w Donbasie, szczególnie w Bachmucie i zachodniej części obwodu ługańskiego. Siły agresora nie będą w stanie prowadzić kilku operacji ofensywnych jednocześnie, dlatego nie zaatakują Zaporoża - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

07:33

Rozpowszechnił się szkodliwy pogląd, że restrykcje nałożone na Moskwę nie przyniosły rezultatów. A jednak sankcje te są skuteczne. Trzeba tylko cierpliwości, by ocenić ich pełne konsekwencje - pisze Władimir Miłow z Fundacji Wolna Rosja na łamach amerykańskiego magazynu "Foreign Affairs". Jako przykład przytacza kilka wskaźników takich jak bezrobocie, siła rubla i PKB.

07:05

Z obwodu ługańskiego, regionu na wschodzie Ukrainy częściowo okupowanego przez wojska agresora, powróciło już do Rosji około 600 rezerwistów, którzy odmawiali udziału w walkach - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii.

06:36

W niedzielę weszło w życie embargo Unii Europejskiej na produkty z ropy, w tym paliwa gotowe z Rosji, nałożone w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Eksperci nie spodziewają się zakłóceń na rynku po wprowadzeniu embarga.

06:06

"Rok po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę w austriackich szkołach uczy się 13 149 ukraińskich dzieci i nastolatków" - poinformował Ukrinform na podstawie materiałów APA (Austria Presse Agentur).

06:04

Centrum Narodowego Oporu (CNS) alarmuje, że najeźdźcy zamierzają wywieźć dzieci z okupowanych terenów obwodu ługańskiego do Karelii, poinformował portal Ukraińska Prawda

06:03

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie dla sobotnio-niedzielnego wydania dziennika "Bild" powiedział, że istnieje porozumienie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że broń dostarczana przez Zachód nie zostanie użyta do ataków na terytorium Rosji.

06:01

W niedzielę w Kijowie, obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim do godziny 16:00 (czasu lokalnego) nie będą obowiązywać żadne ograniczenia dotyczące energii elektrycznej, poinformował na Telegramie DTEK, operator systemu energetycznego.

06:00

Prezydent Wołodymyr Zełenski w sobotę poinformował w wieczornym wystąpieniu wideo, że pozbawił ukraińskiego obywatelstwa byłych urzędników rządu Wiktora Janukowycza, którzy wspierają Rosję w jej wojnie z Ukrainą i mają rosyjskie obywatelstwo.