Atak na polski zakład w Winnicy

Jak poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne, w nocy z wtorku na środę rosyjska armia zaatakowała Ukrainę z użyciem 400 dronów i jednej rakiety. Odnotowano trafienia pocisku i 57 dronów w 12 lokalizacjach. W dwóch miejscach spadły szczątki zestrzelonych bezzałogowców.

Rzecznik polskiego MSZ przekazał w środę, że do Winnicy nadleciało 28 dronów, z czego 18 zestrzelono. Według jego informacji pięć z nich uderzyło w polski zakład. Wrońskie powiedział wówczas, że "wszystko wskazuje na to, że był po prostu wyznaczonym celem, że to nie był atak przypadkowy".

Barlinek to jedna z największych firm produkujących podłogi drewniane w Europie. Zakład w Winnicy to jeden z trzech zakładów produkcyjnych grupy.