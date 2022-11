Proszę o uszanowanie prywatności rodzin ofiar tragicznego zdarzenia w Przewodowie. Rodziny obu mężczyzn chciałyby pożegnać się ze swoimi najbliższymi w spokoju; to bardzo trudny moment dla tych rodzin i dla całej społeczności tutaj - powiedział w czwartek w Przewodowie prezydent Andrzej Duda. Stwierdził, że rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. "Rosja wystrzeliła kilkaset rakiet, Ukraina się broniła i stało się to, co się stało. To też nasza wspólna tragedia" - mówił.

Andrzej Duda / Wojtek Jargiło / PAP Prezydent składa w czwartek wizytę w Przewodowie (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski), gdzie we wtorek spadł pocisk i doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch mężczyzn w wieku 62 i 60 lat. Duda spotkał się z ekspertami pracującymi w miejscu zdarzenia. Jak przekazał na briefingu prasowym prezydent, czynności będą trwały jeszcze być może kilkadziesiąt godzin, ponieważ śledczy wciąż wydobywają szczątki rakiety i zbierają ślady. Prezydent mówił, że trwają też przygotowania do pochówku ofiar tego tragicznego zdarzenia. Mam tylko jedną prośbę - bo przed chwilą rozmawiałem z najbliższymi jednej z ofiar tego zdarzenia - prosiłbym o uszanowanie prywatności, o uszanowanie tych uroczystości pogrzebowych jako uroczystości prywatnych. Rodziny bardzo proszą, że chciałyby pożegnać się ze swoimi najbliższymi w spokoju. Prosiłbym, żebyście państwo wzięli to pod uwagę - zaapelował prezydent. To bardzo, bardzo trudny moment dla rodzin, to jest trudny moment dla tej miejscowości, dla całej społeczności tutaj - dodał. Andrzej Duda przekazał także, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Staram się wspierać go w działaniach związanych z obroną ich państwa. To jest ogromny stres, Ukraina znajdowała się pod masowym ostrzałem - powiedział. Stwierdził, że na podstawie dokumentów przekazanych od służb, incydent w Przewodowie to był "niezamierzony wypadek". Rosja wystrzeliła kilkaset rakiet, Ukraina się broniła i stało się to, co się stało. To też nasza wspólna tragedia - powiedział. Eksplozja w Przewodowie Do eksplozji w Przewodowie na Lubelszczyźnie doszło 15 listopada po południu. Według wstępnych informacji, w pobliżu suszarni zbóż spadła rakieta. Zginęły dwie osoby. Wtorek to był dzień, gdy Rosjanie przeprowadzili masowy atak rakietowy na Ukrainę. Wystrzelili około 100 pocisków. Początkowo podejrzewano, że to właśnie rosyjski pocisk spadł na Przewodów, jednak według wstępnych ustaleń polskich i amerykańskich, to najprawdopodobniej rakieta ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Zobacz również: Co z dostępem dla Ukraińców do Przewodowa? Polscy śledczy nie potwierdzają