W czwartek nad ranem polskie siły zbrojne zostały postawione w stan najwyższej gotowości w związku z atakiem rosyjskich sił powietrznych na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że rozpoczęto operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

Wojsko poderwało myśliwce/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, prowadzącego uderzenia na terytorium Ukrainy – w tym z użyciem rakiet hipersonicznych – w polskiej przestrzeni powietrznej operują samoloty Sił Powietrznych oraz lotnictwa sojuszniczego"- poinformowało w czwartek rano Dowództwo Operacyjne na platformie X.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie dostępne siły i środki. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie.

Podjęte działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionów graniczących z Ukrainą, gdzie ryzyko rozprzestrzenienia się konfliktu jest szczególnie wysokie.