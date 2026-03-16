Rząd Mołdawii ogłosił stan alarmu ekologicznego na rzece Dniestr. Wszystko za sprawą wydarzeń z 7 marca 2026 roku, kiedy to rosyjskie rakiety uderzyły w elektrownię wodną w Nowodniestrowsku, tuż przy granicy ukraińsko-mołdawskiej. W wyniku ostrzału doszło do wycieku oleju transformatorowego oraz, jak podejrzewają władze, paliwa rakietowego. W związku z tym od dziś w kilku północnych rejonach kraju tymczasowo wstrzymano dostawy wody.

Mołdawia, rzeka Dniestr / Shutterstock

"W wyniku rosyjskiego ataku na elektrownię wodną w Nowodniestrowsku w obwodzie czernowieckim Ukrainy doszło do wycieku oleju do rzeki Dniestr, co stanowi zagrożenie dla zaopatrzenia Mołdawii w wodę" - napisała w niedzielę na platformie X prezydentka Mołdawii Maia Sandu.

Niepokojące wiadomości potwierdziły się trzy dni po ataku, kiedy w pobliżu miejscowości Otaci - tam, gdzie Dniestr wpływa na terytorium Mołdawii - zauważono oleiste plamy na powierzchni rzeki.

Dramatyczne skutki dla mieszkańców

Jak informuje portal Radio Europa, kilka regionów zostało całkowicie odciętych od dostaw wody. Sytuacja jest poważniejsza niż początkowo zakładały władze - przyznał w sobotę premier Mołdawii Alexandru Munteanu.

W obliczu zagrożenia rząd w Kiszyniowie natychmiast ogłosił stan alarmu ekologicznego i rozpoczął działania mające na celu ochronę obywateli. "Rosja ponosi za to pełną odpowiedzialność" - podkreśliła Sandu.

Władze Mołdawii zwróciły się o pomoc do sąsiedniej Rumunii. Wspólne zespoły ratownicze obu krajów zainstalowały na północnym odcinku Dniestru co najmniej pięć zapór i filtrów, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się skażenia.

Od 14 marca w kilku północnych rejonach kraju tymczasowo wstrzymano dostawy wody aż do momentu, gdy niezależne laboratoria potwierdzą jej bezpieczeństwo.