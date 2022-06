Ukraina i Rosja przeprowadziły największą od początku wojny wymianę jeńców. Do domu z rosyjskiej niewoli wraca 144 żołnierzy, w tym 95 obrońców Azowstalu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział uczestnikom szczytu NATO w Madrycie, że mają do czynienia z wyborem: albo pilne wsparcie Ukrainy i jej zwycięstwo nad Rosją, albo w przyszłości "odroczona" wojna Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim. Pięć osób zginęło, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Mikołajów - poinformował na Telegramie mer tego miasta Ołeksandr Sienkewycz. Jedna z rakiet trafiła w wielopiętrowy dom mieszkalny. Siły rosyjskie uprowadzają dla okupu mieszkańców Enerhodaru w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy i żądają za ich zwolnienie 50 tys. hrywien okupu - podał mer miasta Dmytro Orłow. "Ludzi torturują prądem, biją, tygodniami, a czasem nawet miesiącami trzymają w zamknięciu" - opisywał. Najważniejsze informacje związane ze 126. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w zapisie naszej relacji z 29.06.2022 r.

Walki w Lisiczańsku przypominają to, co działo się ponad miesiąc temu w Siewierodoniecku, kiedy trwały zmagania o każdy dom; okupanci nie cofają się przed niczym i rujnują miasto - zaalarmował na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Wieczorem Rosjanie ponownie zaatakowali rakietami Charków. Na południu miasta wybuchł pożar, jedna osoba została ranna.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przekazał że od kwietnia tysiące żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy zostało przeszkolonych za granicą w zakresie użycia i obsługi broni i sprzętu wojskowego zagranicznej produkcji.

Ukraińcy wycofują się w obwodzie ługańskim, zadając Rosjanom straty, by doprowadzić do przedwczesnej kulminacji rosyjskiej ofensywy ; następny etap może zależeć od zdolności Rosji do regeneracji sił straconych w bitwie o Siewierodonieck - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Od początku rosyjskiej inwazji ukraińskie organy ścigania zarejestrowały ponad 20 tys. przestępstw związanych z rosyjska agresją i zbrodni wojennych - poinformowała w Telegramie służba prasowa Prokuratury Generalnej.

W Polsce powstanie stała kwatera główna V korpusu armii USA - zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

"Rosja jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim" - czytamy w deklaracji końcowej szczytu NATO w Madrycie.

Ukraina i Rosja przeprowadziły największą od początku wojny wymianę jeńców.

23:33

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych, w dniu, w którym na szczycie NATO w Madrycie sformułowano nową koncepcję strategiczną sojuszu, uznając Rosję za najważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim, podkreślił, że nie sposób zagwarantować bezpieczeństwa w Europie bez Ukrainy.

22:40

Siły ukraińskie zneutralizowały rosyjskie grupy dywersyjno-zwiadowcze na kierunku bachmuckim w pobliżu miejscowości Berestowe oraz na kieruniu donieckim.

Sztab podkreśla, że na zajętych przez siły rosyjskie terenach władze okupacyjne kontynuują wprowadzanie reżimu administracyjno-policyjnego i trwa gromadzenie danych osobowych mieszkańców, przymusowe wydawanie rosyjskich paszportów oraz zakaz wyjazdu na tereny będące pod kontrolą władz ukraińskich.

21:30

Polskie armatohaubice samobieżne Krab z powodzeniem działają na froncie w Ukrainie - oświadczył na Facebooku naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.



Siły Zbrojne Ukrainy są szczerze wdzięczne narodowi polskiemu za skuteczne wsparcie i pomoc. Czujemy wasze pomocne ramię - napisał Załużny.

Wymienił przy tym cechy charakterystyczne polskich Krabów, takie jak zasięg do 40 km i zdolność do oddawania sześciu strzałów na minutę, a także możliwość strzelania seriami.

21:00

Większość ukraińskich obrońców Mariupola, uwolnionych w ramach wymiany jeńców, nie ma rąk albo nóg, ale są szczęśliwi - powiedziała portalowi Suspilne siostra jednego z dowódców obrony kombinatu metalurgicznego Azowstal, który jeszcze jest w rosyjskiej niewoli.

19:58

Pięć osób zginęło, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Mikołajów - poinformował na Telegramie mer tego miasta Ołeksandr Sienkewycz. Jedna z rakiet trafiła w wielopiętrowy dom mieszkalny. Zniszczone zostały piętra od drugiego do czwartego, a odłamki uszkodziły także okoliczne domy.

Sienkewycz napisał, że w rezultacie ataku całkowicie spłonęło 11 garaży i osiem samochodów, a także uszkodzony został ośrodek wypoczynkowy oraz infrastruktura portowa i produkcyjna.

19:48

623 przedstawicieli najwyższych władz Rosji ma na Ukrainie status podejrzanych w postępowaniu dotyczącym rosyjskiej agresji na ten kraj. Poinformował o tym w ukraińskiej telewizji Jurij Biełousow z Prokuratury Generalnej.

19:46

Nadal oceniamy, że celem Rosji jest zajęcie większości Ukrainy, jednak rosyjscy żołnierze będą w stanie poczynić jedynie niewielkie postępy - oświadczyła Dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines, cytowana przez agencję Reutera. Dodała, że według służb żadna ze stron nie będzie w stanie dokonać przełomu w wojnie, a Ukraina może odzyskać małą część terytorium na południu.

Haines oceniła też, że uzupełnienie strat w rosyjskich siłach zbrojnych może zająć lata, zaś w międzyczasie - jej zdaniem - Rosja w większym stopniu będzie polegać na innych instrumentach w swojej polityce, w tym cyberatakach, używaniu źródeł energii do celów politycznych, a nawet broni jądrowej.

19:16

Akcję ratowania labradora, który utknął w zbombardowanym mieszkaniu na 3. piętrze domu w Mikołajowie na południu Ukrainy, można obejrzeć na nagraniu udostępnionym przez ukraińskie Państwowe Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na Facebooku.

O tym, że pies został w mieszkaniu w Mikołajowie, poinformował ratowników jego właściciel, który wcześniej został stamtąd ewakuowany po drabinie. Aby wydostać psa, potrzebny był bardziej skomplikowany sprzęt, sprowadzono więc dźwig z podnoszonym balkonikiem.



Na nagraniu widać, że przestraszony labrador początkowo nie chce wyjść z mieszkania. Ostatecznie ratownikom udaje się go przekonać i kiedy zaczyna wraz z nimi opuszczać się z dół, macha nawet ogonem.

19:14

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że ponownie utraciła połączenie ze swoimi systemami nadzoru, monitorującymi materiały jądrowe w okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na południowym wschodzie Ukrainy.



"Fakt, że nasze zdalne zabezpieczenia transmisji danych ponownie nie działają - po raz drugi w ciągu ostatniego miesiąca - tylko zwiększa pilną potrzebę wysłania tam misji" - stwierdziła w oświadczeniu MAEA. Jak wyjaśniono, połączenie zostało utracone w sobotę "z powodu awarii systemów komunikacyjnych obiektu".

19:00

Założyciel firmy Virgin Galactic, brytyjski miliarder Richard Branson w czasie wizyty na Ukrainie wyraził zainteresowanie projektem nowego samolotu Mrija i współpracą w sferze kosmicznej. Taką informację przekazał szef frakcji parlamentarnej rządzącej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija. Gigantyczny samolot transportowy Mrija został zniszczony w wyniku ataku wojsk rosyjskich.

Arachamija oświadczył, że projekt nowego samolotu już jest opracowywany, a maszyna będzie wyposażona w nowoczesne, cyfrowe oprogramowanie.

17:53

Udział Ukrainy w listopadowym szczycie G20 na indonezyjskiej wyspie Bali będzie zależał od składu jego uczestników oraz od sytuacji w sferze bezpieczeństwa . Taką informację przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na briefingu po spotkaniu z prezydentem Indonezji Joko Widodo, który przyjechał do Kijowa.

To pierwsza wizyta prezydenta Indonezji na Ukrainie w historii naszych stosunków dyplomatycznych. To zresztą pierwsza wizyta przywódcy państwa azjatyckiego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jesteśmy za to naprawdę bardzo wdzięczni - podkreślał Zełenski.

17:39

Ukraina i Rosja przeprowadziły największą od początku wojny wymianę jeńców. Do domu z rosyjskiej niewoli wraca 144 żołnierzy, w tym obrońcy Azowstalu.

Wśród ukraińskich jeńców, którzy odzyskali wolność, jest 95 wojskowych, którzy przez blisko trzy miesiące odpierali przeważające siły Rosjan w kombinacie metalurgicznym w Mariupolu. Wśród nich - jak informuje ukraiński wywiad - jest 43 żołnierzy pułku Azow. Przedstawiciele wywiadu podają też, że wśród uwolnionych jest 23 oficerów. "Większość Ukraińców ma poważne obrażenia" - napisano w oświadczeniu. Jak sprecyzowano, chodzi o rany postrzałowe i odłamkowe, poparzenia, obrażenia od wybuchów, złamania, a części żołnierzy amputowano kończyny. W kraju mają otrzymać pomoc medyczną i psychologiczną.

16:17

Siły rosyjskie uprowadzają dla okupu mieszkańców Enerhodaru w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy i żądają za ich zwolnienie 50 tys. hrywien okupu - poinformował mer miasta Dmytro Orłow na Telegramie. "Ludzi torturują prądem, biją, tygodniami, a czasem nawet miesiącami trzymają w zamknięciu" - opisywał.

16:15

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku dwóch rosyjskich ataków rakietowych w obwodzie czerkaskim w środkowej Ukrainie - poinformował szef władz obwodowych Ihor Taburec, cytowany przez portal Suspilne.

15:13

Rosja jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim - czytamy w deklaracji końcowej szczytu NATO, który odbywa się w Madrycie. Jak podkreślono, "Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę humanitarną katastrofę".

15:08

Na 15 lat pozbawienia wolności za zdradę stanu i udział w nielegalnej formacji zbrojnej skazał sąd w Zaporożu na Ukrainie dowódcę oddziału separatystów z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej - poinformowała zaporoska prokuratura obwodowa na swojej stronie internetowej.



W komunikacie podano, że skazany, który jest obywatelem Ukrainy, na początku wiosny dobrowolnie przyłączył się do zbrojnych formacji podlegających kierownictwu separatystycznej "Donieckiej Republiki Ludowej", gdzie został "dowódcą oddziału".



Oprócz kary więzienia sąd skazał go również na konfiskatę całego majątku.

14:30

W wyniku pożaru składu pocisków, amunicji i materiałów wybuchowych w obwodzie włodzimierskim w Rosji zniszczeniu uległo ponad 400 przeciwpancernych systemów rakietowych typu 9M113 Konkurs; zginęło co najmniej trzech żołnierzy - poinformował ukraiński dziennikarz Roman Cymbaliuk.

Jak przekazał Cymbaliuk, incydent miał miejsce 22 czerwca w obiekcie wojskowym w miejscowości Brastowo. Oprócz systemów rakietowych, spłonęły również przeznaczone do nich pociski.

14:08

Do 1119 rodzin, czyli prawie 4 tys. osób, w tym 2 tys. dzieci, dotarła pomoc w ramach Solidarnej Paczki. Była to specjalna edycja Szlachetnej Paczki skierowana do uchodźców z Ukrainy.

13:21

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział uczestnikom szczytu NATO w Madrycie, że mają do czynienia z wyborem: albo pilne wsparcie Ukrainy i jej zwycięstwo nad Rosją, albo w przyszłości "odroczona" wojna Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim.

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie do uczestników szczytu NATO / JUAN CARLOS HIDALGO / PAP/EPA

Zełenski przekonywał, że z tego powodu NATO powinno znaleźć dla Ukrainy miejsce we wspólnej strefie bezpieczeństwa. Apelował o dostarczenie Ukrainie większej ilości ciężkiej artylerii.

Ukraiński prezydent stwierdził, że władze Rosji "widzą świat inaczej", niż wygląda on w rzeczywistości. Patrzą na przykład na Litwę nie jak na członka waszego sojuszu, ale jak na republikę Związku Radzieckiego. Dla nas jest to była republika, to jest przeszłość. Oni zaś uważają to za możliwą przyszłość - mówił w wystąpieniu wideo. Tak samo jest w przypadku każdego kraju, który jest sąsiadem Rosji, każdego państwa, które kiedyś znajdowało się w sferze wpływów Moskwy - dodał Zełenski.

13:17

Zamroziliśmy dotychczas około 330 mld dolarów środków finansowych należących do rosyjskiej elity i banku centralnego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformowała w środę w oświadczeniu REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), międzynarodowa grupa zadaniowa ds. sankcji, do której należą sojusznicy Ukrainy.

Na 330 mld dolarów, które zostały zablokowane, składa się ponad 30 mld dolarów w aktywach rosyjskich oligarchów i przedstawicieli władz oraz około 300 mld dolarów należących do rosyjskiego banku centralnego. REPO zatrzymała także 5 luksusowych jachtów i zamroziła nieruchomości należące do rosyjskich miliarderów.



13:08

Brytyjski rząd dodał kolejnych 13 osób i podmiotów z Rosji do listy objętych sankcjami w związku z napaścią na Ukrainę. Wśród nich znaleźli się drugi najbogatszy człowiek Rosji, Władimir Potanin oraz kuzynka Putina, Anna Cywilowa.

Potanin, właściciel konglomeratu Interros, wspiera reżim Putina, kupując już po napaści na Ukrainę Rosbank oraz udziały w Tinkoff Bank. Z kolei Cywilowa jest prezesem znanej rosyjskiej spółki węglowej JSC Kolmar Group, jej mąż Siergiej Cywilow jest gubernatorem bogatego w węgiel regionu Kemerowo, a para odniosła znaczne korzyści dzięki swoim związkom z Putinem. Sankcjami została objęta również spółka JSC Kolmar.



12:46

Co zmieni szczyt NATO? O tym rozmawialiśmy w specjalnej debacie w RMF FM. Wzięli w niej udział eksperci: analityk PISM dr Filip Bryjka, były wojskowy i były ambasador Polski w Afganistanie płk dr Piotr Łukasiewicz oraz były inspektor Sił Powietrznych i ekspert Fundacji Stratpoints gen. Tomasz Drewniak.

12:43

Papież Franciszek nazwał "barbarzyńskim" atak wojsk rosyjskich na centrum handlowe w Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie modlił się o zakończenie tej, jak mówił, "szaleńczej wojny".

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański w uroczystość świętych Piotra i Pawła papież powiedział: "Każdego dnia noszę w sercu umiłowaną, udręczoną Ukrainę, która dalej jest nękana przez barbarzyńskie ataki, jak ten, który uderzył w centrum handlowe w Krzemieńczuku".

Modlę się to, aby ta szaleńcza wojna szybko się skończyła, i ponawiam zachętę, by niestrudzenie trwać w modlitwie o pokój - mówił papież.

Niech Pan otworzy drogi dialogu, których ludzie nie chcą i nie potrafią znaleźć - dodał.

Franciszek zaapelował też o niesienie pomocy "tak bardzo cierpiącej ludności Ukrainy".



12:22

Można dziś powiedzieć, że liderzy zachodni są stanowczy jak nigdy dotąd - tak skomentował szczyt NATO w Madrycie doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

W krótkim komentarzu na Twitterze Podolak ocenił, że na szczycie NATO dominują opinie, iż "Rosja zagraża całemu światu", zaś "Ukraina powinna zwyciężyć drogą militarną".

"Pierwszym fatalnym błędem Putina było niedocenianie Ukrainy, a drugim - niedocenianie Europy" - dodał.

"Dziś można orzec z pewnością, że liderzy zachodni są stanowczy, jak nigdy dotąd. Rosja spotka się ze zdecydowanym odporem" - napisał Podolak.

12:12

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos padła ofiarą hakerów tuż po opublikowaniu przez nią pogróżek pod adresem NATO i państw członkowskich Sojuszu; sprawcy cyberataku pochodzą najprawdopodobniej z Rosji - poinformował izraelski dziennik "Jerusalem Post".

Jak przekazano, strona Roskosmosu ucierpiała w wyniku operacji typu DDoS, polegającej na zaatakowaniu serwisu internetowego z wielu komputerów w tym samym czasie. Hakerzy mieli prowadzić działania z Jekaterynburga w środkowej części Rosji.

We wtorek Roskosmos opublikował na Telegramie zdjęcia satelitarne ukazujące obiekty, w których odbywa się szczyt NATO w Madrycie, "centra podejmowania decyzji" w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech oraz kwaterę główną Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Podano również dokładne współrzędne geograficzne tych miejsc, w których rzekomo "wspiera się ukraińskich nacjonalistów".

Jak podkreślono w propagandowym oświadczeniu Roskosmosu, informacje te zamieszczono "na wszelki wypadek". Wielu komentatorów i analityków odczytało to jako groźbę i próbę wywarcia presji psychologicznej na instytucje i państwa uczestniczące w madryckim szczycie NATO.



12:11

Negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem nie przyniosą pokoju i najpierw należy doprowadzić do jego porażki na Ukrainie, a dopiero potem można negocjować - oświadczyła minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss.

12:09

Minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock z ulgą przyjęła fakt, że Turcja zrezygnowała ze swojego sprzeciwu wobec przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO. To pokrzyżuje plan rosyjskiego prezydenta Putina, aby rozbić sojusz wojskowy - powiedziała w telewizji ZDF przed rozpoczęciem szczytu NATO w Madrycie.



11:58

Jeśli Wielka Brytania stanie w obliczu niedoborów gazu, to kraj może wstrzymać dostawy energii do Europy kontynentalnej - podaje "Financial Times". Europejskie firmy energetyczne wzywają rząd w Londynie do powstrzymania się od takich decyzji ze względu na możliwe negatywne konsekwencje dla gospodarki.

11:31

Kierująca misją ONZ na Ukrainie Matilda Bogner oświadczyła, prezentując raport o inwazji rosyjskiej na Ukrainę, że ONZ odnotowuje od początku wojny naruszanie międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym zbrodnie wojenne.

Wielka liczba przypadków, gdy zginęli bądź ranni zostali cywile, skala zniszczeń i uszkodzeń infrastruktury cywilnej wywołują poważną obawę, iż ataki dokonywane przez siły zbrojne Rosji są sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Choć w daleko mniejszej skali, to siły zbrojne Ukrainy prawdopodobnie również nie przestrzegały międzynarodowego prawa humanitarnego we wschodnich rejonach kraju - powiedziała przedstawicielka ONZ.

Wskazała, że przeważająca większość strat wśród ludności cywilnej wywołana została użyciem ciężkiej artylerii, systemów rakietowych, a także pocisków lotniczych na terenach zamieszkanych. Raport przedstawiony przez Bogner opisuje okres od początku inwazji rosyjskiej 24 lutego do 15 maja. ONZ oparło się na wynikach 11 wizyt w terenie, 517 wywiadach z ofiarami i świadkami naruszeń praw człowieka i innych źródłach.



11:30

Podczas tej strasznej wojny nikogo na Ukrainie nie wyzwalamy, lecz wyłącznie krzywdzimy ludzi i jesteśmy szabrownikami; przychodziły do mnie dzieci z prośbą o coś do jedzenia i picia, ponieważ zburzono sklepy i domy tych osób - zeznał rosyjski jeniec w nagraniu opublikowanym przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

11:07

W Polsce powstanie stała kwatera główna V korpusu armii USA - zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

11:06

Norwegia we współpracy z Wielką Brytanią przekaże Ukrainie artylerię dalekiego zasięgu (MLRS). W pierwszej kolejności wysłane zostaną trzy pojazdy rakietowe M270 - poinformował norweski resort obrony.

Jak oświadczył minister obrony Norwegii Bjorn Arild Gram, norweskie działa wymagają znacznej modernizacji, dlatego zostaną przekazane Wielkiej Brytanii. W zamian Brytyjczycy wyślą na Ukrainę część swojej nowocześniejszej artylerii tego samego typu. Jest to broń, która ma daleki zasięg (70-80 km) i precyzję, a zatem jest znaczącym wkładem"= - podkreślił.

System uzbrojenia M270 jest artylerią rakietową z 12 wyrzutniami umieszczonymi na opancerzonym pojeździe gąsienicowym.

Rząd Norwegii zdecydował również o przekazaniu ukraińskiej armii 5 tys. granatów.

10:37

Szesnaście zbrodni wojennych popełniły siły rosyjskie minionej doby w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowała ukraińska policja.

Wśród udokumentowanych zbrodni znalazło się zniszczenie 20 obiektów cywilnych, w tym m.in. budynków mieszkalnych, szkoły i fabryki oraz ostrzały miast i wsi, w których zginęli cywile.

Najwięcej, po pięć razy, ostrzelano Słowiańsk i Bachmut - miasta, na których koncentruje się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy.

10:34

Walki w Lisiczańsku przypominają to, co działo się ponad miesiąc temu w Siewierodoniecku, kiedy trwały zmagania o każdy dom; okupanci nie cofają się przed niczym i rujnują miasto - zaalarmował na Telegramie szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

"Tylko na kierunek lisiczański najeźdźcy rzucili dwie batalionowe grupy taktyczne, wyposażone w ciężki sprzęt. Przeciwnik ma kilkukrotną przewagę pod względem liczby żołnierzy i uzbrojenia, ale nasi obrońcy mają wyższe umiejętności na polu walki" - ocenił gubernator.

Jak podkreślił Hajdaj, mieszkańców Lisiczańska może czekać to, co wcześniej wydarzyło się w pobliskim Siewierodoniecku. "Kiedy Rosjanie przez dłuższy czas nie mogli posunąć się naprzód, wystrzelili w kierunku jednego ze skrzyżowań prawie 200 różnego rodzaju pocisków. W rezultacie obrócili w popiół kilka okolicznych domów" - ostrzegł szef regionalnej administracji.

Hajdaj poinformował również, że lekarze w szpitalach w różnych regionach Ukrainy walczą o życie mieszkańców Lisiczańska, którzy przed dwoma dniami zostali zaatakowani bronią kasetową. Trzy osoby przewieziono na leczenie do Kramatorska, dwoje nastolatków trafiło do szpitala w Dnieprze, niektórzy poszkodowani znaleźli się też we Lwowie. "Ponad 20 cywilów doznało poważnych obrażeń" - przekazał szef władz obwodu.

Zdobycie Lisiczańska - największego kontrolowanego przez rząd ukraiński miasta w obwodzie ługańskim - pozostaje obecnie głównym celem inwazji Kremla na wschodzie Ukrainy.



10:00

Dwa najważniejsze założenia i wielkie nadzieje wiążące się ze szczytem NATO w Madrycie to jedność i solidarność, bo one są w ramach Sojuszu najważniejsze; Rosja przestaje być partnerem NATO, dziś jest największym zagrożeniem dla Sojuszu - powiedział w Madrycie prezydent Andrzej Duda.

09:45

Przywódca Rosji Władimir Putin cierpi na chorobę braku szacunku wobec Ukrainy, terytorialnej ekspansji i tortur dokonywanych w naszym kraju; to znacznie poważniejsze dolegliwości, niż choroba rozumiana w sensie zdrowotnym - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską telewizją NBC.

To nie jest tylko kwestia jednego człowieka, lecz wielu osób z otoczenia Putina, co przejawia się w wybujałych ambicjach (rosyjskich władz), a także braku zrozumienia i szacunku dla prawa międzynarodowego oraz ludzkiego życia. To wszystko nic dla nich nie znaczy. Jest to (prawdziwa) choroba, która rodzi zagrożenie dla naszego państwa. Jeśli chodzi natomiast o pozostałe pogłoski (dotyczące dolegliwości zdrowotnych Putina - PAP) to uważam je za plotki i nie interesuję się tym. (...) Nie wiem, co dzieje się z Putinem - podkreślił Zełenski.



09:24

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 35 450 żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zeszłej doby Rosja straciła też pięć czołgów, 16 pojazdów opancerzonych, trzy systemy artylerii, trzy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, system przeciwlotniczy i cztery drony - zaznaczono w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 29 czerwca wynoszą według ukraińskiego sztabu: 1572 czołgi, 3720 pojazdów opancerzonych, 217 samolotów, 185 helikopterów, 781 systemów artylerii, 246 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 103 systemy przeciwlotnicze, 2598 pojazdów i cystern, 14 jednostek pływających i 640 dronów.



09:05

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,408 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,4 tys. osób.



08:57

Nagranie monitoringu obnaża kłamstwa Kremla w sprawie rosyjskiego ataku rakietowego na centrum handlowe w Krzemieńczuku na Ukrainie - podała stacja Nastojaszczeje Wremia. W ataku zginęło co najmniej 20 osób.

Na nagraniu z kamer monitoringu widać, że poniedziałkowe eksplozje w Krzemieńczuku spowodowane były przez dwa nadlatujące pociski. Jeden z nich uderzył w budynek centrum handlowego, a drugi w jego garaż - przekazała agencja Ukrinform, opisując ustalenia telewizji internetowej Nastojaszczeje Wremia.

"Nagranie monitoringu w Krzemieńczuku obala oświadczenie ministerstwa obrony Rosji. Moskwa twierdzi, że wybuch w centrum handlowym (...) nie był spowodowany rosyjską rakietą, która w niego trafiła, lecz eksplozją w składzie zachodniej amunicji" - napisała stacja na Telegramie.



08:56

Szczyt NATO w Madrycie ma historyczne znaczenie, ponieważ musimy dostosować Sojusz do nowych wyzwań bezpieczeństwa - powiedział sekretarz generalny organizacji Jens Stoltenberg. W planach jest przyjęcie zaktualizowanej koncepcji strategicznej Sojuszu, a także rozpoczęcie procesu akcesyjnego Szwecji i Finlandii - przekazał.

08:55

Dążymy do tego, by poziom bezpieczeństwa był jak najwyższy i to jest jeden z wiodących tematów - zwiększenie sił natowskich, realnie tych, które są w terenie albo zdolności NATO do szybkiego powiększenia sił głównie na wschodnich granicach flanki - mówił w programie "7 pytań o 07:07" w Radiu RMF24 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Podkreślił, że prezydent Andrzej Duda wielokrotnie domagał się większej pomocy dla Ukrainy i państw jej wspierających. Są państwa, które pomagają i angażują się, ryzykują więcej, są państwa, które czynią tego mniej. Dla tych państw, które są zaangażowane powinno być odpowiednie wsparcie ze strony sojuszniczej. Ale diabeł tkwi w szczegółach, które są ustalane - mówił.

08:52

Ukraińcy wycofują się w obwodzie ługańskim, zadając Rosjanom straty, by doprowadzić do przedwczesnej kulminacji rosyjskiej ofensywy; następny etap może zależeć od zdolności Rosji do regeneracji sił straconych w bitwie o Siewierodonieck - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W raporcie przytoczono również doniesienia o kolejnych przetasowaniach wśród rosyjskich dowódców. Według rosyjskiego zespołu dziennikarzy śledczych Conflict Intelligence Team (CIT) dowódca Zachodniego Okręgu Wojskowego Aleksandr Żurawlow, który nadzorował ostrzały amunicją kasetową w Charkowie, a wcześniej w Syrii, został zastąpiony przez byłego dowódcę 8. Armii Ogólnowojskowej Andrieja Syczewoja. Szef sztabu tego okręgu Aleksiej Zawizjon miał natomiast zostać zwolniony.

08:51

Ciała dwóch osób, kobiety i mężczyzny, znaleziono pod gruzami w mieście Dniepr na wschodzie Ukrainy po wtorkowym ataku rakietowym - poinformował szef obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko.

Rankiem nadeszły złe wiadomości. Pod gruzami firmy transportowej, w którą uderzył wrogi pocisk, ratownicy znaleźli dwoje zabitych - mężczyznę i kobietę. Ludzie ci znaleźli się w centrum wybuchu. To nie byli żołnierze, nie mieli broni. To było cywilne przedsiębiorstwo, w którym pracowali cywile - powiedział Rezniczenko, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Amia ukraińska podała wieczorem, że w stronę Dniepra znad Morza Czarnego poleciało sześć rakiet Kalibr, z których cztery udało się zestrzelić. Jedna trafiła w warsztat samochodowy; wybuchł pożar. Cztery pociski strąciła obrona przeciwlotnicza.



08:03

Wiceszef marionetkowej prorosyjskiej administracji obwodu chersońskiego przekazał, że w regionie rozpoczęły się przygotowania do referendum w sprawie przyłączenia do Rosji.

07:48

Okupacyjne władze w Donbasie otrzymały polecenia dotyczące organizacji tzw. głosowania w sprawie przyłączenia obwodu donieckiego do Rosji; bezprawne referendum ma zostać przeprowadzone 11 września - poinformował na Telegramie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Samozwańczym jednostkom administracyjnym z nadania Kremla nakazano już przygotować odpowiednie lokale i utworzyć komisje wyborcze. Według wytycznych Moskwy szczególną rolę podczas tzw. referendum powinny odgrywać "oddolne inicjatywy społeczne" - powiadomił we wtorek samorządowiec.

07:32

Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w ostrzale Mikołajewa, miasta na południu Ukrainy, dokonanym rano przez wojska rosyjskie. Jeden z pocisków spadł na wielopiętrowy dom mieszkalny.

"Po ataku na dom wielopiętrowy mamy obecnie 3 zabitych i dwóch rannych. Ranny został także ratownik" - napisał na serwisie Telegram szef obwodu mikołajewskiego Witalij Kim.

07:30

Na kierunku Mikołajewa, na południu Ukrainy, wojska rosyjskie rozmieściły dodatkową baterię systemów przeciwlotniczych S-300WM, by osłonić zgrupowanie sprzętu i uzbrojenia w tym rejonie - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W komunikacie opublikowanym na Facebooku sztab poinformował, że Rosjanie "wzmocnili swoje pozycje na kierunkach: Bachmutu, Nowej Pawliwki i Krzywego Rogu". Rosjanie kontynuują natarcie na Lisiczańsk (obwód ługański), zmierzając do jego okrążenia. Na kierunku Bachmutu wojska rosyjskie "odniosły częściowy sukces", umacniając się w północnej części miejscowości Kłynowe - relacjonuje sztab.

Rosjanie starają się teraz stworzyć warunki do dalszego szturmu na Słowiańsk i Barwinkowe. Ostrzeliwują pozycje ukraińskie w tym rejonie i przerzucają do niego sprzęt i uzbrojenie - poinformował sztab.

06:57

Dwie osoby zginęły we wtorek w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował szef obwodu sumskiego Dmytro Żywycki. Pięć osób zostało rannych.

"Rosjanie wystrzelili prawie 20 rakiet ze śmigłowców, które nie przekraczały linii granicy" - poinformował Żywycki. Pociski spadły po stronie ukraińskiej na hromady (gminy) Krasnopilla i Myropilla.

Rosjanie użyli też systemów rakietowych Grad i dział samobieżnych. Na terenie gminy, której centrum stanowi wieś Wełyka Pysariwka, dwukrotnie rosyjski dron zrzucił ładunek wybuchowy.

05:17

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiedział ukraińskim mediom, że tysiące ukraińskich obrońców już opanowało posługiwanie się bronią przekazaną przez zachodnich partnerów, a szkolenia trwają. Ukraińscy żołnierze szybko się uczą, a każda broń w ich rękach staje się jeszcze skuteczniejsza, cytuje ministra Ukraińska Prawda.

W tym tygodniu, przy wsparciu Wielkiej Brytanii, ruszył kolejny projekt - kurs podstawowego ogólnego przeszkolenia wojskowego żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, pierwszych kilkuset żołnierzy już pojechało na szkolenie - powiedział Reznikow.

Minister podkreślił, że od kwietnia tysiące żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy zostało przeszkolonych za granicą w zakresie użycia i obsługi broni i sprzętu wojskowego zagranicznej produkcji.

05:15

Od początku rosyjskiej inwazji ukraińskie organy ścigania zarejestrowały ponad 20 tys. przestępstw związanych z rosyjska agresją i zbrodni wojennych - poinformowała w Telegramie służba prasowa Prokuratury Generalnej.

Według opublikowanego zestawienia prokuratura generalna zarejestrowała 20 010 przestępstw agresji i zbrodni wojennych, z czego 19 276 spraw dotyczących naruszenie praw i zwyczajów wojennych, 73 planowania, przygotowania i prowadzenie wojny agresywnej, 18 dotyczących prowadzenia propagandy wojennej.

Ponadto zarejestrowano 9973 przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, w tym, 6972 spraw za naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, 1201 za zdradę, 1361 za kolaborację, 68 za pomoc państwu agresorowi, 64 za sabotaż.



05:05

Wieczorem Rosjanie ponownie zaatakowali rakietami Charków. Na południu miasta wybuchł pożar, jedna osoba została ranna, poinformowały w Telegramie lokalne media. Po ataku, przed północą, władze miasta odwołały alarm lotniczy.



We wtorek Rosjanie zabili dwóch mieszkańców we wsi Cyrkuny w obwodzie charkowskim. W wyniku ostrzału artyleryjskiego na przemysłową dzielnicę Charkowa rannych zostało 5 cywilów - poinformowały lokalne media.