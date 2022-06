W Polsce powstanie stała kwatera główna V korpusu armii USA - zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Joe Biden / LAVANDEIRA JR / PAP/EPA

Podczas szczytu NATO w Madrycie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział, że w Polsce powstanie kwatera główna V korpusu armii USA.

Potwierdzimy jedność i determinację naszego Sojuszu, by bronić każdego centymetra terytorium NATO. Artykuł 5. (Traktatu Północnoatlantyckiego) jest nienaruszalny. Poważnie traktujemy to, co tam jest zapisane: atak na jednego to atak na wszystkich (członków NATO - przyp. red.) - zadeklarował prezydent USA.

Zapowiedział także, że USA zwiększą liczbę niszczycieli stacjonujących w Hiszpanii z czterech do sześciu i wyślą dwa dodatkowe szwadrony F-35 do Wielkiej Brytanii.

Joe Biden oświadczył, że Sojusz będzie przygotowany do odparcia zagrożenia z każdego kierunku: z lądu, morza i powietrza.

Putin chciał finlandyzacji Europy, a będzie miał jej "NATO-izację" - podkreślił.

