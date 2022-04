W ramach kolejnej rundy sankcji nałożonych na Rosję w związku z napaścią na Ukrainę Wielka Brytania zakazała importu szeregu wysokiej klasy produktów z Rosji w tym np. kawioru. Podniosła także cło importowe na kolejne grupy produktów do 35 proc. Wydłużona została także lista firm i osób objętych sankcjami. Na takiej liście znalazł się teraz m.in. podpułkownik Azatbek Omurbekov, nazwany przez brytyjski rząd "rzeźnikiem z Buczy".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wielka Brytania rozszerzyła pakiet sankcji, jakie nałożyła na Rosję. Zakazała m.in. importu produktów luksusowych Oprócz kawioru zakazem importu objęte są także srebro i produkty z drewna, a wśród tych, które zostały obłożone podwyższoną stawką celną, są diamenty i kauczuk.

Łączna wartość importu tych produktów wynosiła do tej pory 130 mln funtów rocznie. Ponieważ już w połowie marca podwyższono stawki celne na 19 innych grup towarów, oznacza to, że zakazami importu lub wyższymi stawkami objęty jest import o wartości ponad miliarda funtów.



Wielka Brytania nadal stoi ramię w ramię z Ukrainą i ściśle współpracuje z naszymi zagranicznymi partnerami, aby wyrządzić reżimowi (Władimira) Putina jak największe szkody, ograniczając środki i fundusze potrzebne mu do prowadzenia tej nielegalnej wojny. Korzystamy z każdej możliwej okazji, by zwiększyć presję w celu izolacji rosyjskiej gospodarki, a te kolejne środki jeszcze bardziej dokręcą śrubę, zamykając lukratywne drogi finansowania machiny wojennej Putina - oświadczyła minister handlu międzynarodowego Anne-Marie Trevelyan.



Na liście osób objętych sankcjami m.in. "rzeźnik z Buczy"

Została także wydłużona lista zarówno firm, jak i osób, które objęte są brytyjskimi sankcjami . Te zostały wymierzone na rosyjskich wojskowych, ale także oligarchów, którzy wprost wspierają prezydenta Rosji.

Na liście znalazł się m.in. podpułkownik Azatbek Omurbekov, dowódca armii rosyjskiej, tzw.: "rzeźnik z Buczy", generał dywizji Valery Flyustikov, dowódca sił operacji specjalnych oraz generał pułkownik Nikolay Bogdanovsky, pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Rosyjskich Sił Zbrojnych. Sankcjami objęci zostali też: Oleg Biełozyorow, dyrektor generalny i prezes kluczowej firmy logistycznej kolei rosyjskich oraz Ilya Kiva, zbiegły i wydalony ukraiński deputowany, który publicznie wspierał działania Rosji w Ukrainie.

Wszystkim wydano zakaz podróżowania oraz zamrożono majątki, które posiadali na terenie Wielkiej Brytanii.

Wśród firm, które zostały wciągnięte na liście brytyjskich sankcji znalazły się m.in.: koncern Kałasznikow, czy firma Arzamas Machine-Building Plant, która buduje amfibie i transportery opancerzone.

"Rząd Wielkiej Brytanii będzie nadal stosował sankcje, aby sparaliżować gospodarkę Putina, jednocześnie wspierając ciągły opór Ukrainy. Do tej pory Wielka Brytania sankcjonowała ponad 900 miliardów funtów globalnych aktywów z banków oraz usankcjonowała oligarchów i ich rodziny o wartości netto około 200 miliardów funtów" - czytamy w komunikacie.