We Lwowie dziś po raz pierwszy zginęli cywile. Rosjanie rozpoczęli ofensywę na wschodzie i przejęli kontrolę nad miejscowością Kremmina. Wymiana ognia trwa wokół zakładów Azowstal. Jeden z obrońców Mariupola napisał do papieża Franciszka prosząc go o pomoc w ewakuacji mieszkańców oblężonego miasta. Z kolei prorosyjski polityk ukraiński Wiktor Medwedczuk zaapelował, by Rosjanie wymienili go na obrońców i mieszkańców Mariupola. Policja podała nowe informacje o zabójstwach cywilów w Irpieniu. Oto najważniejsze informacje dotyczące 54. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.