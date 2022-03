Wojna w Ukrainie trwa już 28 dni. Prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski nieustannie apeluje do międzynarodowych przywódców o pomoc dla jego ojczyzny. Dziś wygłosił dwa bardzo mocne przemówienia w parlamentach Japonii i Francji. Rosjanie zniszczyli most przez rzekę Desna na trasie wiodącej z Czernihowa do Kijowa. Przez ten most uciekali uchodźcy. Rosyjski ambasador w Warszawie Siergiej Andriejew został wezwany "na dywanik" do polskiego MSZ. W związku z wyrzuceniem z Polski 45 rosyjskich dyplomatów zapowiedział "kroki odwetowe". Na konferencji opowiadał też kłamstwa nt. wojny w Ukrainie. Polski Sejm uznał Władimira Putina za zbrodniarza wojennego. Poniżej zamieszczamy podsumowanie 28. dnia wojny.