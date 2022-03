Rosyjscy oligarchowie cierpią z powodu sankcji i chcą powstrzymać prezydenta Władimira Putina. Informację przekazał ukraiński wywiad wojskowy.

W Moskwie odbyło się spotkanie rosyjskiego oligarchy Piotra Awena i kazachskiego miliardera Aleksandra Maszkiewicza - pisze wywiad w komunikacie.

Podczas spotkania Awen powiedział, że rosyjscy oligarchowie są bardzo zdenerwowani z powodu polityki Putina, a sankcje nałożone na Rosję i konkretnych biznesmenów przez wojnę na Ukrainie boleśnie uderzyły w aktywa rosyjskich miliarderów - twierdzi ukraiński wywiad.

Przedstawiciele wielkiego biznesu rosyjskiego poszukują sposobów wpływu na Putina albo na jego otoczenie z bloku siłowego - dodaje. Wywiad podkreśla, że jest to trudne ze względu na izolację Putina i to, że prawie nikogo do siebie nie dopuszcza.

"W pierwszej kolejności oligarchów, których uważa za niegodnych zaufania" - czytamy.

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego rosyjski wielki biznes jest gotowy na "najbardziej radykalne kroki".

"Pewni oligarchowie nawet omawiają opłacenie fizycznego usunięcia Putina" - dodaje wywiad.